Sociedad Sportiva se consagró pentacampeón en rugby

Con las últimas luces de la jornada, Sociedad Sportiva volvió a celebrar este atardecer la obtención de la Copa Patagonia de rugby. Las Palomas plasmaron su superioridad en el segundo tiempo y con dos tries de los delanteros, derrotó a Christchurch de Nueva Zelanda 24 a 3.

Con el trofeo de la décima edición logrado en condición de invicto, el equipo bahiense se convirtió en pentacampeón, aunque a priori ya era el más ganador del certamen luego de los títulos en 2003, 2008, 2012 y 2016.

El apertura Ignacio Ficcadenti aportó un penal en la primera parte, que terminó igualada en 3 por el acierto del neocelandés Sam Summerfield. En el complemento el equipo bahiense fue superior con los delanteros y amplió las cifras con un try scrum de Ignacio Cánepa, un try penal y un try de Agustín Cappa en el último minuto.

La final fue arbitrada por Ramiro García Gamero (Sur).

El tercer puesto quedó para Argentino, que en el partido decisivo le ganó a El Nacional, organizador del torneo, por 12 a 10 con tries de Imanol Zelaya y Juan Maccagno (convertido por Juan Ferrino Cantarelli). En el celeste hubo puntos de Braian Pérez (un penal y una conversión) y Agustín Klampachas (try). El árbitro fue Federico Fioravanti (Sur).

Quinto finalizó el debutante Sol de Mayo de Viedma, que en el primero de los cruces de la jornada decisiva venció a Village Lions (Estados Unidos) 22 a 7. Este partido fue dirigido por Joaquín Lobato (Sur).

Amistoso: Ganó Sur

En el club Argentino se disputó un amistoso en Menores de 18 de cara al campeonato nacional de la categoría. Fue victoria de la Unión de Rugby del Sur ante Chubut por 19 a 17, en un encuentro en el que se jugaron 3 períodos de 25 minutos y fue arbitrado por Tomás Villarreal (Sur).