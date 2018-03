Pizzini volvió a jugar luego de 9 meses: “Sentí que nunca más iba a volver a ser el que era”, dijo el bahiense

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

De levantarse y seguir. De eso se trata más de una vez el fútbol, y la vida misma.

Y en ese proceso está el bahiense Francisco Pizzini, quien el pasado martes volvió a jugar en la Reserva de Independiente, a un día de que se cumplieran nueve meses desde que se lesionó la rodilla jugando para Olimpo.

“Fue una lesión muy difícil de enfrentar pero no imposible. Sabía que lo iba a sacar adelante como sea”, le contó Pancho a La Nueva. tras anotar un gol en el triunfo del Rojo en Tercera (ante Tigre, por 3 a 2) y otro en un amistoso con la Primera (el viernes, en el empate 4 a 4 ante Chacarita).

El jugador surgido en Liniers sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, el pasado 21 de junio de en el empate del aurinegro ante Boca (2-2), que ya era campeón del certamen, en el Carminatti.

“Estoy muy contento por volver. Lo viví con un poco de ansiedad, con nervios. Volver requería un poco de responsabilidad, y creo que lo pudimos enfrentar de la mejor manera”, dijo Fran.

-¿Lo viviste casi como un redebut o no tanto?

-Sí... Cuando íbamos a la cancha me temblaban las manos, me transpiraban... Por suerte terminé de la mejor manera el partido, sin dolor en la rodilla, nada.

-Encima volviste con gol...

-Sí, el gol es más que nada la frutilla del postre. Se sufrió demasiado y poder volver así es una emoción muy grande y un plus para seguir apostando a esto.

Haberse operado un mes después de la lesión y un problema surgido unos meses después, que lo obligó a entrar nuevamente al quirófano, fueron las causas principales de porqué se retrasó su regreso a las canchas.

-Buscando cosas de tu partido en Reserva, leí que en un medio partidario de Independiente (NdR: Infierno Rojo TV) habías dicho que “a veces no te sentías jugador de fútbol”...¿Tan así fue?

-Sí, tal vez suena un poco fuerte. Pero el fútbol es así. Me lesioné y sentí que nunca más iba a volver a ser ese jugador que era. No sabes si vas a volver a rendir de la misma manera. Entonces empieza a jugar muy fuerte la cabeza, ahí es cuando uno se tiene que preparar más que nada mentalmente. Si caes en un bajón es difícil de levantar.

-¿Cuál fue el momento más duro de la recuperación?

-Llegando al cuarto, quinto mes. Cuando empezás a intensificar un poco, empezás a trabajar con el grupo y no te sentís bien. Tenés que empezar todo de vuelta: a caminar, a correr, a buscarle el sentido de donde está la pelota. Se hace un poco frustrante. Pero tengo que seguir recuperándome, seguir trabajando para que la rodilla esté fuerte.

-¿Cuál es el próximo objetivo?

-Es tratar de seguir dando pasos hacia adelante, que en ningún momento tenga que retroceder por la rodilla. Sumando minutos en Reserva o donde sea, para cuando tenga la chance poder demostrarlo y, obviamente, afianzarme en Primera.

Pancho las vivió todas en Independiente, donde llegó en 2010 con apenas 16 años desde Liniers. Tan es así, que quedó en la historia al marcar uno de los goles del ascenso del Rojo a Primera en 2014, ante Huracán.

“Desde que estoy en el club es el mejor momento de Independiente, institucional y futbolísticamante. Desde afuera se disfruta mucho pero creo que adentro de la cancha, con mis compañeros, se sentiría distinto; mucho mejor”, se sinceró.

-¿En qué se mejoró?

-Creo que estructuralmente el club creció mucho, eso hace que se te faciliten las cosas y laburás de diferente manera. A partir de ahí, se dio un paso hacia adelante. Después, encontraron un técnico que labura muy bien y encontró la fórmula a lo que tenía que jugar Independiente. Se están haciendo muy bien las cosas y los logros nos son casualidad sino por las cosas que se hacen diariamente.

-¿Hablás con Holan, soñás con tener una chance?

-Sí, me lo dijo en su momento: que si yo estaba bien iba a tener mi posibilidad. Eso es lo que estoy buscando. Ariel es un técnico que pone al jugador que esté mejor, así que sé que voy tener que hacer un esfuerzo muy grande, pero no imposible. El equipo hoy juega muy bien y se haría bastante fácil jugar.

La difícil situación de Olimpo: “Si hay una chance, no hay que aflojar”

En el verano de 2016, Francisco Pizzini llegó a préstamo al Olimpo de Osella en busca de rodaje y lo logró. Primero con Diego y, luego con Mario Sciacqua, Pancho se transformó en una pieza clave en la permanencia en primera, en el invierno de 2017.

"A Olimpo nunca lo dejé de seguir, siempre miro los partidos. Me quedaron muchos amigos ahí. Me duele mucho verlo en la situación en la que está, porque creo que no se lo merece. Ha perdido partidos que los tenía ganados. Se hace difícil, pero si hay una mínima chance de salvarse no tienen que aflojar porque nosotros nos salvamos en la última fecha, nunca hay que dejar de soñar porque se puede lograr. Tienen mi apoyo incondicional" señaló Francisco.

La lesión sufrida ante Boca fue en la anteúltima fecha. Y tan solo cinco días después, el equipo olimpiense logró la salvación en la última jornada ante Aldosivi, con un categórico triunfo por 3 a 0 en Mar del Plata, de la mano de Caballuci y Coniglio.

-¿Te hubiera gustado irte de otra forma de Olimpo?

-Sí, obvio. Creo que el partido más esperado de todos era el de Aldosivi y ni si quiera pude ir a verlo, compartir el festejo ni nada. Se hizo muy difícil desde casa, pero por suerte el objetivo se cumplió. Creo que mi paso por Olimpo fue muy positivo, de menor a mayor. Me quedo con muy lindos momentos.