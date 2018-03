“Hay decisión de darle lucha al narcotráfico”, dijo el comisario Gustavo Berdini

“Con el narcotráfico y la comercialización tenemos un problema serio y debemos combatirlo, que es la parte que me corresponde: meter presos a los narcos y después recuperar a los jóvenes que consumen o tienen contacto con las drogas, preparándolos y educándolos para alejarlos de ese mundo”.

El comentario le pertenece comisario general Gustavo Berdini, designado superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas y Crimen Organizado de la Provincia de Buenos Aires, con treinta años de trayectoria en la fuerza.

“Me encontré con una superintendencia funcionando, porque el general Claudio Fuentes venía haciendo una gran gestión, así que es idea mía continuar y mejorar la impronta que él le fue dando, con mi toque personal”, dijo el medanense, que al año de nacer vivió durante cinco lustros en General Daniel Cerri.



Mejorar los recursos

“El ideal nunca está, pero sí tenemos recursos humanos y materiales. Incluso hay una idea del ministro (Cristian Ritondo) y del jefe de policía (comisario general Fabián Perroni) para mejorar lo que son recursos; primero, los humanos, y después los logísticos. Ya me lo han comentado y estamos teniendo reuniones con respecto de esos puntos, que son unos de los tantos que tratamos; porque no son solo los recursos, también hubo que enfocar la problemática”, agregó el jefe policial.

“Para hacer un diagnóstico serio tengo que terminar de ver. Yo puedo conocer un 60 o 70% de la provincia, pero tengo que saber del resto. No estoy en el momento de poder dar un diagnóstico certero. Sí puedo decir que el problema de la droga está instalado, como también que hay una decisión política de darle lucha al narcotráfico y el narcomenudeo”, dijo el comisario general.

A sus 49 años, Berdini no oculta la satisfacción que le produce la designación.

“Tengo el honor que el ministro, la señora gobernadora (María Eugenia Vidal) y el jefe de policía han puesto los ojos en mí, que han visto en mi persona a alguien que se identifica con lo que ellos pretenden de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia. Y mentiría si dijera que eso no me honra”.

Además de desempañarse en Azul y Necochea, su amplia trayectoria desarrollada en nuestra ciudad muestra como última actividad la jefatura de la delegación local de lucha contra el narcotráfico, que comandó entre abril y octubre de 2016, fecha en que fue trasladado a Mar del Plata para ocuparse del tema, en medio de un auge delictivo en ese distrito.

“La realidad es que el narcomenudeo y el consumo han aumentado, pero lo han hecho en todas las provincias. No lo digo yo, sino las estadísticas del SeDroNAr", finalizó.