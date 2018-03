La impronta romántica de Rodrigo Evangelista

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Comienza el ciclo "Sempre Piano" que dará lugar a destacados pianistas de la ciudad y eventualmente contará con invitados de afuera.

La primera fecha será el próximo miércoles, desde las 21, en la Sala Payró del Teatro Municipal. El encargado del recital será el pianista bahiense Rodrigo Evangelista.

Radicado en Buenos Aires, llegará a Bahía para interpretar un programa que recientemente le ha otorgado el segundo premio en el Concurso de Piano Siete Lagos (Villa La Angostura).

"Es una alegría enorme participar de un ciclo así. Lo veo como un compromiso porque a mi entender tiene una importancia fundamental en el ambiente musical de Bahía Blanca, al igual que el ciclo de cámara que también organiza Rocío (Migueles) de una manera espectacular. Me honra mucho formar parte de un ciclo de conciertos que ponen al piano en el centro de la escena", aclaró Rodrigo Evangelista.

Tocará obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Maurice Ravel y Philip Glass (ver "El programa").

El valor de la entrada será de 150 pesos. La entrada anticipada saldrá a 100 y estudiantes con carnet pagarán 80.

Las podés conseguir en la boletería del teatro, de miércoles a domingos, de 17.30 a 21.30.

Chopin, todo un tema

—¿Qué opinás de los estudios de Chopin?

—Son una de las mejores cosas que nos pasan a los pianistas, y también una de las peores. Son piezas cortas de una dificultad técnica extrema que requieren muchísimo estudio para poder solucionarlos. Arrau decía que para tocar bien un estudio de Chopin se necesitan dos años de trabajo por obra. Yo llevo cuatro en este estudio y todavía no me sale como me gustaría; y no supera los 2 minutos. Trabajar uno de estos estudios es una prueba del amor que cada pianista le tiene a su instrumento.

Sobre Ravel

—Hablemos de Ravel.

—Los valses de Ravel fue la sugerencia que me hizo Jorge Fontenla, con quien tuve la suerte de estudiar mis primeros años en Buenos Aires, cuando le pregunté qué obra de Ravel podía tocar. Él había estudiado en su época de pianista la obra completa de Ravel, y me dio una copia de la partitura con la que estudió los valses analizada con muchísimo detalle. Luego la trabajamos juntos y fue entonces cuando Fontenla (a quien siento que le debo casi todo y extraño mucho) me dijo lo que para mí sintetiza toda la música de Ravel: “Ravel era un mago”.

—Por último, también harás una obra de Philip Glass.

—Mad rush es una obra para ser tocada en público. La muestra de que una obra termina en su observador. El estilo minimalista característico de Glass sumado a la escucha especial que genera que muchas personas estén escuchando a la vez hace de su música una especie de mantra que permite sumergirse en estados de conciencia muy especiales. De esto hablaré brevemente en el concierto porque me parece que permite disfrutar más ese lenguaje.

Muchas ideas y proyectos

En abril Rodrigo Evangelista se irá un tiempo a Roma a estudiar y preparar los exámenes de ingreso al posgrado en música de cámara.

“Mi deseo de realizar este posgrado tiene su fundamento en un proyecto a largo plazo en el que me propongo trabajar en Argentina para darle a la música de cámara el lugar que creo que se merece (y que hoy no tiene). Tengo una buena relación con las autoridades de la Universidad en la que estudié y ya estuvimos hablando sobre la posibilidad de abrir un master en música de cámara en esa universidad. Es un proyecto que puede llevar algunos años, pero que es perfectamente realizable”, aclaró.

—¿Qué otros proyectos tenés pensado para el futuro próximo?

—También tengo un interés grande por trabajar en la formación de músicos desde una perspectiva más relacionada al acto de escuchar y de comprender los elementos técnicos de la música como herramientas para llegar a una profundidad superior a la hora de interpretar; mi sueño es que los que vivimos para la música podamos liberarnos por fin del estudio técnico (luego de haberlo atravesado) para poder poner todos los conocimientos al servicio de hacer música, porque finalmente eso es lo que nos mueve. Por otro lado, si se me permite soñar, algún día espero poder trabajar en conjunto con mi otra pasión que es la filosofía.

El programa

--Frédéric Chopin (Polonia, 1810 -1849): Estudio en Do# menor, Op. 10 Nº 4 (1829-1832).

--Johannes Brahms (Alemania, 1833 - 1897): Klavierstücke Op. 118 (1893).

1) Intermezzo. Allegro non assai, ma molto appassionato.

2) Intermezzo. Andante teneramente.

3) Ballade. Allegro energico.

4) Intermezzo. Allegretto un poco agitato.

5) Romanze. Andante - Allegretto grazioso.

6) Intermezzo - Andante, largo e mesto .

--Maurice Ravel (Francia, 1875-1937): Valses nobles et sentimentales (1911).

1) Modéré, trés franc.

2) Assez lent.

3) Modéré.

4) Assez animé.

5) Presque lent.

6) Vif.

7) Moins vif.

8) Épilogue - Lent.

--Philip Glass (Estados Unidos, 1937-): Mad Rush (1979) .