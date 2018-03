Video: la broma que le hizo el Kun Agüero a Lautaro Martínez para recibirlo en la Selección

El bahiense Lautaro Martínez está por primera vez con la Selección argentina mayor y por supuesto no zafó de las bromas: el Kun Sergio Agüero lo hizo pasar un mal momento con una jodita.

Es que el ídolo de Independiente "aprovechó" para bromear al crack de Racing con una costumbre que tienen en Manchester.

"Acá en el City cuando comemos, todos se levantan y llevan el plato. Yo vi y no sé si fue a propósito que dejó el plato él y no lo levantó. Acá se llevan los cubiertos a un balde con agua y la comida a un tacho. Los chicos me dijeron: 'Che, hay uno que no levantó'. Y me mostraron la foto. Entonces al otro día fui y le dije y me dijo: 'Yo no fui, lo levanté. Me lo pusieron estos hijos de puta...'".

Lautaro y la broma del plato. El Kun contó el "bautismo" al delantero. pic.twitter.com/n5uud4552M — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2018

En diálogo con TyC Sports, el Kun elogió al bahiense al destacar que es joven y que tiene mucho futuro.

"Es grandote. No veo los partidos de Racing, pero me... No te jodo, sí los veo. Pero yo lo conozco. Lo vi en un partido del Sub 17 y el Sub 20 y ya se notaba que se destacaba", expresó.

"Ojalá que sea un buen comienzo para que quede en la Selección. Es joven y tiene futuro. Ya se va a dar cuenta que no es fácil estar acá", sostuvo.

Mañana la Selección enfrenta a Italia desde las 16:45 en uno de los amistosos de preparación para el Mundial de Rusia.