- Estrés postraumático: especial atención en los cambios de conductas 

Es necesaria para la víctima de este tipo de hechos la elaboración del proceso traumático.

Lo advierte el licenciado en Psicología Damián Dorado Foglia. Para aliviar el sentimiento de inseguridad, muchos adoptan cuidados que en ocasiones se vuelven excesivos.

“La persona con este trastorno puede atravesar distintos tipos de sufrimientos, como miedo constante a revivir la situación, sentimientos de ira, culpa o tristeza, así como dificultad para dormir, sueños o pesadillas recurrentes e incluso una baja de la autoestima y conflictos relacionados con la tranquilidad que siente la persona en su hogar, que es un espacio íntimo”, detalla.

Para el profesional, hay que tener en cuenta lo que sucede en las semanas posteriores. "Tiene que ver con la prevención de la salud, lo importante es que la persona pueda observar cómo se siente y si presenta conductas distintas a las habituales. Hay que advertir si persisten esas situaciones y cómo influyen en la cotidianeidad, si disminuye la capacidad de trabajar y la calidad de los vínculos y de la vida en general", analiza.

La incidencia varía no solo por los rasgos de personalidad y la estructura psíquica de quien sufre el robo sino por el momento que vive con su entorno, ya sea de pareja, familiar, social o laboral.

"Estos casos producen una mayor sensibilización ante ése u otros peligros. Por ejemplo, los niños que sufren violencia pueden ejercer esa misma violencia hacia otros”, explica Dorado Foglia.

Cuando chicos y grandes protagonizan el incidente, hay que estar atentos a todos.

"Si le pasa al conjunto de la familia, hay que ver si pueden contenerse o necesitan apoyo externo. Puede que la red familiar, de amigos o del club alcance a brindarles un sostén o puede que no. Me parece conveniente estar atentos los siguientes días y semanas y, si persisten las conductas no habituales, es recomendable hacer una consulta médica o psicológica, o las dos, pero no como una obligación. La consulta nunca está de más, lo que no tiene que ser forzada", explica.

Dorado Foglia, por último, prefiere no enfocarse en la culpa que, eventualmente, puede sentir quien sufre un robo y mata a un delincuente. "En un principio sería un prejuicio nuestro tener esa creencia", dice.

