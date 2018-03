"Merecíamos mucho más nosotros", opinó Guillermo Barros Schelotto

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, opinó esta noche que su equipo merecía "mucho más", luego de la derrota ante River Plate por 2-0, sobre todo haciendo referencia a la actuación del Xeneize en el segundo tiempo.

"Era un partido trabado, se abrió con un penal y después, en el segundo tiempo cuando arriesgamos y tratamos de llegar al empate, ellos nos metieron una contra y se ponen 2-0", comentó el entrenador.

"Merecíamos mucho más nosotros en el segundo tiempo y, bueno, no logramos hacer el gol", afirmó el Mellizo, quien también aseguró que esta derrota se trata de "un partido aislado".

"No nos dominaron, no nos manejaron la pelota y no tuvieron situaciones de gol. Fue un partido raro de explicar desde lo futbolístico", expresó.

"Salir campeón [de la Superliga] y pasar la Copa [Libertadores]", resumió finalmente sobre los objetivos que tiene el equipo tras perder la Supercopa.