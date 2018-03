Sergio Bordoni: “Las vías están intransitables”

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, consideró acertada la decisión de la Provincia de pasar los ramales a Nación, así como la rescisión del contrato a Ferrobaires.

“También me gustaría que todos los empleados pudieran mantener el trabajo, pero esa es otra cuestión. Por mi parte, quiero que vuelva el tren, pero eso llevará un trabajo de reactivación de vías y reacomodamiento de andenes, que hoy no está disponible para el funcionamiento del tren de pasajeros”, explicó.

Para él, la cuestión es simple: las vías están intransitables. Sin embargo, reconoce no entender por qué si puede andar por ellas una formación de carga, con hasta 60 vagones de 50 toneladas cada uno.

“Esta es una zona turística y el tren tiene que volver a ella. Es la única posibilidad que tienen muchos de viajar”.

Sergio Bordoni

“Ni bien el tren de pasajeros dejó de pasar, fuimos con el reclamo a la Provincia y siempre nos dijeron que se trataba de un tema de seguridad. Pero no quiero que en mi distrito se cierren estaciones, porque sabemos que estación que se cierra, estación que se derrumba. Las de Sierra de la Ventana y Saldungaray están bien cuidadas porque hubo gente que se preocupó por ellas”, aseguró.

Por ahora, en Tornquist se mantendrán abiertas las estaciones de la ciudad cabecera -que pertenece a la vía La Madrid- y Sierra.

“Estamos haciendo los trámites para tratar de darle una solución a Saldungaray. Mi idea es mantenerlas abiertas, aunque sea para que funcionen las terminales de colectivos, como ha pasado en otras localidades. Interiormente creo que los trenes van a volver, pero no puedo arriesgar fechas”, finalizó.