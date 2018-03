"Vidal demoniza y ataca a los docentes", dijo Baradel

El secretario general del sindicato docente SUTEBA Roberto Baradel, acusó hoy a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de "estigmatizar, demonizar y atacar a los maestros, y advirtió que si el Gobierno provincial "nos impone una pauta salarial a la baja, va a haber conflicto".

Según el sindicalista, Vidal "se dedica siempre a estigmatizanos, demonizarnos y atacarnos. Cambia el discurso: dijo que nos iba a convocar en noviembre pasado para discutir con tiempo y no lo hizo. En diciembre quiso cerrar 50 escuelas. Es un gobierno que no sólo no crea nuevas escuelas, sino que las cierra. Están en modo ajuste y no está bueno".

En declaraciones radiales, Baradel comentó que mañana habrá un Congreso de CTERA y en ese marco se definirá un plan de lucha, pero anticipó que los docentes van a adherir al "paro internacional de mujeres" que se realizará el 8 de marzo.

El dirigente advirtió que el Gobierno provincial "nos quiere imponer una pauta a la baja del 15% en tres cuotas y lo rechazamos. Está orientado a incentivar a que no se haga paro pero también, con el tema del presentismo, quieren castigar a los docentes que se enferman. Siempre fue la misma propuesta del 5% por cuatrimestre. Serían 625 pesos por mes. La inflación va a ser más alta, lo dice hasta el Banco Central"

"Es comprensible desde la mirada de ellos bajar salarios, pero es incomprensible cómo le ponen clausula gatillo a los bonistas y a los trabajadores nos la quitan", enfatizó.

Y añadió: "ésto no es diálogo. El dialogo se hace de a dos, y cuando una persona habla y habla sin escuchar al otro es un monólogo. Dicen que están haciendo esfuerzos, pero nos ofrecen una cláusula de revisión y todo ésto ya lo conversamos el año pasado, pero no lo cumplieron".

"Nosotros necesitamos una cláusula de actualización que no tengan que ver con la voluntad de las partes", puntualizó el titular de SUTEBA.

Por último, también cuestionó al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro: "él nunca habló de educación.

Desde que asumió se decidió a atacarnos, a no asumir la paritaria docente", se quejó Baradel. (NA)