Lo nuevo de WhatsApp: un sistema de pagos entre usuarios

WhatsApp activó en las últimas horas una nueva funcionalidad que permite vincular una cuenta bancaria con la aplicación para realizar pagos o envíos de dinero entre contactos directamente desde el dispositivo móvil.

Este método de pago representa una sencilla forma de realizar transacciones con otros usuarios de la aplicación, independientemente del teléfono o sistema operativo que tengan.

WhatsApp for iOS 2.18.21: the payment option in WhatsApp Settings.

*Probably* the roll out has started in India ONLY.

If you're Indian and you see this option too, please let me know. 🇮🇳 Also on Android! pic.twitter.com/RW1TzfsGkW