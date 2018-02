Llega el twist

por Mario Minervino

Hace 56 años, en febrero de 1962, se estrenó en nuestra ciudad la película Al compás del twist, reforzando el furor y entusiasmo que ese ritmo despertaba en Bahía Blanca.

“Por fin llega la primera gran película sobre el twist, el extraordinario nuevo baile de moda”, señaló la promoción el Gran Cine Ocean -Chiclana 250- sobre este film de la Columbia Pictures, que contaba con la música de Chubby Checker, presentado como “el creador del twist”, y la pareja de baile conformada por Mary Mitchell y Jeff Parker.

El twist surgió, precisamente, iniciada la década del 60, de la mano -según coinciden muchos estudiosos- del norteamericano Chubby Checker (1941), quien editó con muchísimo éxito el tema The twist, compuesto por Hank Ballard en 1959.

En estas tierras, la locura llegó en 1962, de la mano de Bill Haley y sus cometas, quien luego será figura emblemática en la difusión del rock and roll.

Junto con el twist llegó el baile, consistente en un movimiento que incluía un enérgico movimiento de cadera y de los pies marcando un semigiro sobre sus puntas, de modo que el bailarín podía desplazarse hacia adelante, atrás y los costados.

Es un paso horizontal: en ningún momento la cadera debe subir o bajar. Fue el primer baile de la historia que podía bailarse sin tomar contacto físico con la pareja.

Además del estreno de la mencionada película, Bahía vivía la fiebre del twist en sus bailes de carnaval. Así, LU2 transmitía desde el Rossini el “Carnaval del Twist”, de 24 a 2 de la mañana, con la actuación de Los Jets, el “Chato” Flores y Os Batuque Carioca, con la presencia constante de dos parejas de twist.

Por esos días, en Liverpool, The Beatles grababa Twist y gritos. Se consolidaba una nueva manera de entender la música.