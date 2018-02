Fórmula E: el argentino Pechito López, en medio de un polémico abandono

El piloto cordobés José María López en su primera carrera de la temporada en la Fórmula E abandonó luego de un polémico toque con el británico Sam Bird, en el ePrix disputado en Santiago (Chile).

El accidente ocurrió en un intento de sobrepaso del argentino, el británico no le dejó lugar y generó un toque que llevo a que el cordobés impacte contra la pared.

