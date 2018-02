"La situación es preocupante", dicen desde el Centro de Educadores Bahienses

El Centro de Educadores Bahienses (CEB) hizo esta tarde una asamblea tras la nueva propuesta paritaria del Gobierno que fue rechazada por los gremios docentes, aunque hasta el momento no decidió realizar una medida de fuerza.

"La situación es preocupante. Nos declaramos en estado de alerta, a la espera de que haya una propuesta superadora en las próximas 48 horas", dijo la titular del CEB, Paula Repetto.

Repetto detalló que "el gobierno ofreció exactamente lo mismo, un 15 % en tres tramos" y que en esta oportunidad "volvieron con lo que nos habían ofrecido ya en 2016, que era una revisión en octubre, cosa que no cumplieron".

"Tenemos la esperanza de que el jueves o el viernes nos llamen y podamos tener un inicio [de clases] como todos nos merecemos", comentó Repetto, quien agregó que exigen la cláusula gatillo para no perder poder adquisitivo por la inflación.

Además, comentó que "están mezclando las licencias estatutarias con licencias médicas. Hay suplentes que ellos mismos generan porque no hay concursos; porque, por ejemplo, los consejeros escolares generan un suplente, pero no es que no vayan a trabajar. Es que el sistema es así".

"Ellos hablan de ausentismo exagerado. Traigan las estadísticas que tengan, hace más de un año que las pedimos", finalizó.

Se espera que mañana haga una asamblea Suteba Bahía Blanca. Anunciaron que empezará a las 13:30 en la Técnica 2 de la calle Azara. (Canal 7, Canal 9 y La Nueva.)