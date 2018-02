8 fotos de la tremenda nevada que impidió que se juegue Juventus-Atalanta

El partido Juventus-Atalanta, previsto para hoy en el Allianz Stadium de Turín (norte) y correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A (Primera División), fue aplazado a causa de una intensa nevada.

El árbitro del encuentro, Maurizio Mariani, decidió que no se disputase el partido porque no se daban las condiciones necesarias, según confirmó el club turinés mediante un mensaje oficial publicado en su cuenta de Twitter. El colegiado comprobó que el balón no rodaba correctamente.

