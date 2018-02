Una empresa sanjuanina se mostró interesada en la firma San Gabriel

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

“Estamos terminando las tratativas, buscando cerrar la negociación”.

De esta manera, Gabriel Chiucariello confirmó a “La Nueva.” el avance en la venta de “al menos”, según mencionó, el 70% del paquete accionario de San Gabriel, empresa de la que es titular.

La compañía opera ocho de las diecisiete líneas del transporte urbano local.

El empresario reconoció, además, su voluntad de vender el cien por ciento de la firma.

Esta operación ha sido tomada con cautela desde el municipio, que está al tanto de la misma, aunque no ha tenido una comunicación formal. Mientras que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestaron sus reservas con la llegada de empresarios foráneos, sobre todo, dijeron, “después de la desastrosa performance del grupo Plaza en la ciudad”.

Chiucariello anticipó un año atrás su intención de abandonar el rubro del transporte de pasajeros, en el que se desempeña desde hace cinco años, luego de la salida de Plaza del mercado local.

Quienes entrarían en escena ahora son Pedro Ponte y José Cano, éste último dempresario de San Juan a cargo del transporte urbano en Bariloche, Villa La Angostura y con varias líneas en San Juan.

Ponte es titular, por otra parte, del grupo SEMISA (Servicios Mineros SA), con una flota de última tecnología que desarrolla transporte de pasajeros, mercancías, alquiler de maquinaria vial, mantenimiento y asesoría de gestión y seguridad.

Chiucarello destacó que se trata de gente “con mucha experiencia en el rubro”, al tiempo de calificarlos como “muy serios”.

Explicó, además, que lo que vende es parte del paquete accionario, sin que eso represente una modificación en el personal que trabaja en la empresa.

“Planean también realizar una inversión importante para renovar el parque automotor local”, mencionó.

Gay: nada oficial

Desde la Municipalidad señalaron que no existe "ninguna presentación" por parte de la empresa San Gabriel dando cuenta de la operación de compra-venta, aunque el intendente Héctor Gay reconoció a este diario estar al tanto de la situación. Y que le encargó al secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, analizar las exigencias del pliego de adjudicación para una venta de este tipo. “Sabemos algo por parte de Chuicariello y he tenido un breve contacto con el comprador sanjuanino, un empresario de peso, una persona seria. Pero no vamos a tomar ninguna postura hasta que se nos comunique la venta y analicemos el pliego en detalle”, señaló.

Gay recordó que en 2019 vencerán las concesiones de todas las líneas de ómnibus, indicando que están trabajando en una nueva convocatoria a licitación, “que será amplia”, con lo cual el panorama próximo será otro.

Pera pidió no cometer los mismos errores

Para Ricardo Pera, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, la venta de San Gabriel y la llegada de una empresa foránea es una situación que pone en alerta al gremio.

"No queremos que se repita la experiencia que se tuvo con el grupo Plaza", mencionó el ex concejal, al tiempo de alertar que el pliego de concesión no permite vender las líneas, la cuales, dijo, "son propiedad del municipio".

"Un cambio de titularidad exige el visto bueno del departamento Ejecutivo y su tratamiento en el Concejo Deliberante. Es algo que exige ciertos pasos administrativos", mencionó.

Pera apuntó que, a su criterio, "lo correcto sería que Chiucariello informe que deja las trazas y mencione si tiene una empresa para ofrecer. A partir de ahí el Ejecutivo deberá decidir", indicó.

A diferencia de Gay, Pera señaló "no tener buenas referencias" de los posibles compradores, sobre todo a partir de la prestación que realizan, desde hace dos años, en Bariloche (MiBus, con 21 recorridos).

"Nuestra idea es reunirnos con el intendente para hablar del tema. No queremos que se repitan errores cuyas consecuencias pagan los trabajadores y usuarios. Entregar el 50% de transporte a una persona que no se conoce es una locura, ya lo vivimos con varias empresas foráneas", finalizó.