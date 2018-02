El Gobierno bonaerense y los gremios docentes retomarán mañana la paritaria

A 11 días días del inicio de las clases, los gremios docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal se reunirán nuevamente mañana para discutir los aumentos salariales de este año, después de que los sindicatos rechazaron la oferta de un aumento del 15 % en tres tramos, que no incluía la denominada "cláusula gatillo".

Según fuentes oficiales el nuevo encuentro se llevará adelante a las 17 en el Ministerio de Economía, en La Plata, y la convocatoria se conoció luego de que el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, reclamó a la gobernadora que "no dilate más" un nuevo llamado de la mesa paritaria docente.

El gobierno bonaerense y los gremios tuvieron el jueves pasado la primera reunión paritaria, en la que el Ejecutivo propuso un 15 % de suba y una bonificación extraordinaria de $ 4.500 para los maestros que no faltaron durante el ciclo lectivo del año pasado.

Los gremios rechazaron la oferta, pidieron una nueva reunión "urgente" y que mejoren la propuesta, además de insistir en la denominada cláusula gatillo por inflación.

Previo al nuevo encuentro, Baradel sostuvo que "si siguen insistiendo en que no hay cláusula gatillo y que tiene que ser un 15 por ciento (el aumento salarial), no va a haber acuerdo. No vamos a aceptar un salario a la baja. La Provincia nos ofrece $ 625 por mes por cuatrimestre, ni siquiera pagamos el aumento de la boleta de luz con esa plata", expresó en diálogo con Radio con Vos.

En relación al encuentro de mañana, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que los gremios "no plantearon la realización de una medida de fuerza" tras la primera reunión paritaria y calificó como "absurda y disparatada" la propuesta planteada por el gobierno provincial.

"La mayoría de las consultoras hablan que este año la inflación puede alcanzar un 25 %. Queremos que el Gobierno haga un mejor ofrecimiento porque faltan pocos días para el comienzo de las clases", sostuvo Petrocini.

Por su parte, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, indicó que "son calificativos que corren por cuenta de Mirta (Petrocini)", y aclaró que "es la séptima reunión, y no es tardía".

"Llevamos seis reuniones. Tal vez no participamos los ministros o secretarios generales, pero en esas otras reuniones se habló sobre los cursos, titularizaciones, licencias médicas, infraestructura, trabajo, revisión salarial. Es una chicana lo de tardía, la última reunión fue en enero", recordó Villegas.

También sostuvo que es necesario "seguir negociando de buena fe", y pidió que la discusión salarial "no sea un obstáculo para iniciar las clases", el 5 de marzo.

Según una fuente oficial, el Ejecutivo está dispuesto a aumentar el salario docente, pero condicionado a bajar el nivel de ausentismo, ya que apuntó que el año pasado se otorgaron 105 mil licencias médicas por mes, lo que implica que el 40% de los chicos de primaria tiene más de un maestro al año y, de esos, el 20% tiene más de dos. (Télam)