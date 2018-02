Aún no hay soluciones para la crisis del agua en Stroeder

La delegada municipal de Stroeder, Romina Becker, salió al cruce de algunas versiones y publicaciones en redes sociales que indicaban que hacia más de cuatro meses que la localidad estaba sin servicio de agua de red y, si bien reconoció que existe un problema de suministro, aseguró que “no es verdad que no hay agua”.

“Sí hemos sufrido cortes en el servicio y en algunas casas en ocasiones no llega a subir el agua a los tanques domiciliarios por falta de presión, pero no es que no tenemos agua desde hace cuatro meses”, señaló a La Nueva.







Los problemas de provisión en esta localidad no son nuevos. Desde hace un tiempo, ABSA envía varios camiones cisterna en forma diaria para suplir la falta de suministro. En estos momentos, viaja desde Pedro Luro -casi a 80 kilómetros- uno con capacidad de 30 mil litros cinco veces al día.

“Son 150 mil litros diarios que se inyectan a la red. Mientras tanto, esperamos que el módulo potabilizador que se instaló en Villalonga pueda funcionar a su máximo potencial, algo que todavía no ha alcanzado por cuestiones técnicas y limpieza de filtros; por ahora se está acondicionando”, dijo la funcionaria, quien aclaró que los gastos corren por parte de ABSA.

Los vecinos de la localidad se vienen manifestando desde hace varios meses a través de las redes sociales, criticando la situación, señalando que se sienten abandonados por las autoridades y recalcando que “no se puede vivir así”. Por si fuera poco, la lluvia prácticamente desapareció de los cielos de la localidad.

“Es un problema grave el que tenemos, pero que no se da permanentemente. Estamos preocupados. Y en Villalonga, la situación es similar: el agua que se purifica con los módulos que están allá y no alcanza para ambas poblaciones”, explicó Becker.

“Vivo en Stroeder y sufro también esta cuestión. Desde la comuna (de Patagones) se está buscando alguna solución que no sea momentánea sino permanente, aunque la prestataria ABSA debería determinar cuál es. Mientras tanto, debemos ser solidarios y cuidar el recurso”, agregó.



La delegada también descartó las versiones que hablan de cisternas que llegan a Stroeder con menos agua que la que corresponde.

“Vienen con la carga completa; no tendría sentido hacer tantos kilómetros con media carga. La gente ha visto que vienen con eje levantado, pero esto ocurre porque deben levantarlo para doblar en el acceso a nuestra localidad, no porque vengan descargados”, reconoció. (Agencia Stroeder)