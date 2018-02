Poesía al paso: las callecitas de Pringles tienen ese no se qué

El vecino, tal como los enamorados, solo debe decir: “Sí, quiero”.

La respuesta habilita -automáticamente- a una decena de pinceles, baldes de pintura y ¡manos a la obra!

Entre mates, risas y anécdotas el grupo Acción Poética Coronel Pringles en unas horas transforma una pared común en una obra de arte: plasma con letras negras sobre fondo blanco una frase o poesía -previamente seleccionada- con el fin de que este espacio se convierta en un puente hacia la sonrisa o la reflexión del transeúnte. Nadie que pase por allí, podrá obviar esa marca.

Soledad Arena, profesora de Lengua y Literatura en varias escuelas de la ciudad y una de entusiasta promotora de la iniciativa, aportó algunos aspectos de este movimiento que inició en México en 1996 y se esparció internacionalmente.



“Acción Poética tiene como fundador al poeta mexicano Armando Alanis Pulido. El movimiento consiste en pintar e intervenir murales de las ciudades con fragmentos de poesía con el fin de acercar a la gente a las letras”, contó.

Luego, en 2012, el tucumano Fernando Ríos lo popularizó en Argentina y las redes sociales -con la difusión de las imagenes de los muros- dieron el último envión para que él movimiento se conociera en todo el país y se propagara por más de treinta ciudades.

En Pringles, la iniciativa prendió hace 5 años. Los miembros del incipiente grupo se pusieron en contacto con los líderes del movimiento, aprendieron sus reglas y se lanzaron a pintar el primer mural, en la entrada de la localidad: “Sin poesía, no hay ciudad”. Fue el 17 de enero de 2013.



El grupo hace todo: pone las ganas, la pintura, elige la frase. Y en unas horas, el mural está listo para arrancar suspiros, sonrisas, sensaciones.

Muchas veces son los propios vecinos los que se contactan para recibir este sello inconfundible en sus paredes aunque también han intervenido jardines y escuelas con el aval de los directivos.

“La respuesta ha sido más que positiva. Es más, cuando pasamos un tiempo sin pintar algún mural, la gente nos pregunta: ¿Cuándo vuelven? ¿Qué pasa con Acción Poética? Y eso nos hace felices y nos activa”, dijo Arena.

El grupo ha ido cambiando. Empezaron unos 20 y hoy son 10. Es heterogéneo y cada uno de sus miembros tiene distintas ocupaciones por lo cual se hace difícil coordinar días y horarios para las pintadas, pero no imposible.

“Hemos llegado a pintar dos tres murales en un mismo sábado. Hoy la periodicidad no es la misma, porque somos menso, pero seguimos adelante. El grupo es muy lindo, nos divertimos y alegramos la ciudad”, dijo.

“Pintamos tantos muros que llegamos a tener miedo de que la gente diga: ¡otro mural más! Por eso, tratamos de llegar a lugares donde no hay nada”, señaló.

En tres ocasiones el grupo pintó murales contra la Violencia de Género en conjunto con personal de la Comisaría de la Mujer y la familia. Las frases fueron: “El amor no lastima”, Mujer, valiente luchadora” y “Hablar a tiempo es tu mejor defensa”.



También realizaron sus aportes en el Día Mundial sin Tabaco, con la frase “Fácil no es, imposible tampoco” y para concientizar sobre la importancia de donar sangre: “Te regalo lo que tengo, para que tengas todo”.

Acción Poética Coronel Pringles está abierta a recibir nuevos miembros.

“El único requisito es tener muchas ganas de pintar y buena onda y ganas de pasar un momento maravilloso”, subrayó Arena.

La pintura la obtienen por intermedio de donaciones aunque no aceptan dinero en mano. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de una cuenta habilitada en la Pintureróaa El Camaleón.

“La gente hace sus aportes y cada vez que vamos a pintar, algo tenemos. Es súper bienvenido. Otras veces buscamos la pintura y luego vamos pagando como podemos, de nuestro bolsillo”, dijo.

“Acción Poética tiene sus propias frases pero también podemos elegir otras. No todas son de amor, hay muchas reflexiones sobre la vida. No pintamos letras de canciones, solo lo hicimos una vez, en homenaje a Gustavo Cerati”, contó.



Arena, aseguró desde la experiencia que le da su trayectoria como docente, que en la actualidad cada vez resulta más difícil acercar a los chicos a la lectura.

“El teléfono, los medios, las redes sociales nos roban mucho tiempo de los chicos. Como profesores el desafío es encontrar herramientas y estrategias para que leer les resulte atractivo”, dijo.

“Debemos encarar esta tarea si no queremos quedarnos afuera. Hay que buscar formas para que los chicos se apropien de las letras y puedan explorar un mundo diferente”, añadió.

Movimiento. En México existen 180 ciudades con intervenciones de Acción Poética. Acción Poética tiene presencia en 30 países y en grupos auto organizados. Las letras respetan un estilo y se pintan de negro sobre fondo blanco.

Comienzo. Las primeras frases eran canciones y versos del propio Alanís, fundador del movimiento, pero hoy son muchos los creadores anónimos. Una regla es no pintar consignas políticas o religiosas y conservar un tono amoroso.

Reglas. Algunas reglas establecidas por el movimiento son: respetar la poesía, no plasmando temas religiosos o políticos. Los poemas no deben exceder las 10 palabras ni los cinco renglones. Deben conservar el fondo blanco con letras negras para recordar la letra escrita en un libro.