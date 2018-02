Basura: el reclamo más frecuente de los bahienses en la última década

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com



No son las calles de tierra, los baches, el arbolado ni otro servicio municipal. La queja más recurrente de los bahienses en la última década pasa por el deficiente servicio de recolección de residuos y de limpieza de la vía pública.

Al menos así lo permite dilucidar la web Gobierno Abierto, donde se pueden constatar los reclamos llevados a cabo por vecinos al Municipio desde 2008 hasta la actualidad, ya sea a través de la línea 0-800 Bahía o el sitio bahia.gob.ar.

Los problemas por la cantidad de basura que se acumula en las calles tras la falta del servicio durante los feriados de carnaval generaron muchísimos inconvenientes.

En las últimas horas, cientos de lectores de “La Nueva.” y oyentes de LU2 se hicieron escuchar para dar a conocer los problemas que enfrentan por la existencia de basura que se acumula desde hace varios días y sus consecuentes olores nauseabundos.

Y si bien en estos momentos los reclamos se formalizan por la falta del servicio durante el lunes y martes pasado, en la última década, el servicio que presta Bahía Ambiental Sapem es el más cuestionado por los bahienses.

Ayer, en el marco de una visita al jardín Nº 916, donde entregó un subsidio de 150 mil pesos, el intendente Héctor Gay se refirió a los inconvenientes y dijo que se debe planificar mejor en los futuros feriados.





“Esto no debe repetirse y debemos coordinar los feriados que se vienen, incluso el de Semana Santa, que son 5 días seguidos. Espero que el espíritu de diálogo que ha tenido el Sindicato de Camioneros en las últimas horas se mantenga a futuro porque el problema lo padecen los vecinos”, manifestó.

Además dio a conocer que al Municipio le demanda un millón de pesos prestar el servicio en los feriados y que lo importante a futuro será planificar.

También descartó la existencia de conflictos políticos con el Sindicato de Camioneros a nivel local por el enfrentamiento que mantienen en este momento el titular del gremio a nivel nacional, Hugo Moyano, y el gobierno que comanda Mauricio Macri.

“Independientemente de si adhieren a la marcha de Moyano o no, por erstas horas veo diálogo de parte de ellos”, manifestó.

Los problemas de limpieza y recolección de basura está al tope de las quejas bahienses de los últimos 10 años. Acumulan 18.426 reclamos, seguidos por unos 15.000 vinculados a problemas en la vía pública y 6.916 problemas referidos al arbolado urbano.

En la web del Municipio se puede observar que en los meses donde las temperaturas son más elevadas o cuando llega el calor como noviembre, diciembre, enero, febrero e, incluso, marzo, los reclamos aumentan de manera considerable.

Datos

El portal de transparencia municipal tiene datos publicados desde 2008 hasta abril de 2017, por lo que no se puede acceder a los reclamos que fueron llegando después de esa fecha.

Lo peor es que a medida que transcurren los años las quejas se siguen incrementando.

En 2008 se acumularon 742 reclamos, en 2009 fueron 1.148; en 2010 un total de 1.740; en 2011, 1.829, en 2012 1.867; en 2013, 2.142; en 2014; 2.554, en 2015 se registraron 2.277 y en 2016 se llegó al máximo con 3.148 denuncias.

Hasta abril de 2017 se habían acumulado 979 reclamos, lo que arroja un promedio diario de 10,75. Esa tendencia indica que se podrían haber registrado muchos más que el promedio de 8,62 por día que hubo si se dividen los 365 días de 2016, por la cantidad de quejas que hubo ese año.

Piden informes y advierten sobre riesgos para la salud

Los concejales Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana-Partido Justicialista) y Maximiliano Núñez Fariña (Partido Justicialista-Cumplir) presentaron dos proyectos referidos a los problemas recientes en relación a la basura y advirtieron, en tanto, sobre los inconvenientes de salud que se podrían generar por los residuos que se acumulan en las calles.

Desde ambos espacios justicialistas pretenden que la Municipalidad explique por qué motivos se produjeron los inconvenientes en cuestión.

Gisela Ghigliani y Maximiliano Núñez consideraron, además, que la decisión de no llevar a cabo la recolección no fue comunicada de manera eficiente y con la antelación debida a la población, y que por ello, los vecinos no tomaron los recaudos pertinentes.

“La acumulación de basura y su exposición a altas temperaturas produce la fermentación de los residuos orgánicos, los cuales son fácilmente autoinflamables y, por lo tanto, susceptibles de producir incendios y favorece la propagación de roedores e insectos”, aseguró Nuñez Fariña.