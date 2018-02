Se viene el boleto estudiantil gratuito en Bahía

Hola, Juan María. ¿Seguís con la guardia alta?

–Dale, pero antes deberías reconocer que vino la gobernadora y habló de varias obras, muchas de las cuales ya te había anticipado días atrás.

–Tenés razón, pero esperemos que los procesos administrativos se aceleren y los anuncios comiencen a ser realidad cuanto antes. Dale, empezá a tirar algún título para ir calentando motores.

–Ok, ya te anticipo que esta semana va a haber un anuncio sobre un tema muy esperado en Bahía.

–A ver… ¿De qué se trata?

–Del boleto estudiantil gratuito. Según me comentaron el jueves el intendente va a anunciarlo para los alumnos de primaria, secundaria y jardín de infantes con la Sube.

–¿Y para los universitarios?

–Tengo entendido que se hará en una segunda etapa. Acordate que ya el año pasado la UNS y varias universidades del interior no recibieron el beneficio. Ahora es para los niveles que te mencioné. Se pondrá en marcha en marzo, con el inicio de clases, y obviamente habrá un empadronamiento a través de la Sube. Son 50 viajes al mes, de lunes a viernes, con financiamiento provincial.

–Una buena porque Bahía se había quedado atrás con este beneficio.

–Claro, pensá que desde 2015 la gratuidad rige por ley provincial para estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto del sector estatal como privado. Además, tenemos el boleto más caro del país.

–Permitime que te corrija. Teníamos. Pero seguimos en el podio. Río Gallegos (19 pesos), Neuquén (18,07) y Bahía (17,30).

–Tenés razón, pero te adelanto que estamos por perder también el tercer lugar, porque en los próximos días en Bariloche pasará a costar más de 19 pesos.

–Bueno, esperemos entonces el anuncio de Héctor, aunque a nosotros no nos incluye, y estamos lejos de los descuentos para jubilados.

El ferro, sin Ferrobaires

– No te quejes, tenemos laburo, no como los ferroviarios que quedan en la calle.

–Así, tremenda la situación que viven los muchachos de la ex Ferrobaires. ¿Sabés algo más del tema?

–Algo tengo, pero te adelanto que a corto plazo no habrá buenas noticias. Para la gente que trabaja en las estaciones que cierren el panorama no tiene retorno y para la de los talleres Maldonado toda mejora recién podría darse a mediano plazo.

–¿A qué te referís?

–Mirá, todo el mundo sabía, desde hace dos años, que el gobierno nacional ya había decidido poner todas las fichas a la mejora de los trenes de pasajeros en el área metropolitana y casi ninguna en el interior del país. Por eso la suerte de algunas estaciones como las de Sierra de la Ventana o la de Pringles, que están sobre una vía en muy malas condiciones, ya estaba echada hace bastante tiempo. Si hubiese sido por el ala más dura del ministerio de Transporte ni siquiera estarían corriendo los trenes entre Bahía y Constitución por la otra vía, la Lamadrid, porque la idea es mejorar a partir del 2023 o 2004 los ramales destinados a los trenes de carga que vinculan al puerto local con el norte de la provincia y del país.

–¿Querés decir que los trenes de pasajeros en el sur no serán tenidos en cuenta?

–A los hechos me remito. Sostienen que no tienen un volumen de pasajeros suficiente como para encarar obras que posibiliten la corrida de trenes a buena velocidad, por eso en un futuro, de acá a varios años, el plan es recuperar las vías para los trenes de carga.

–¿Y qué pasará con los talleres Maldonado?

–Acá la historia es diferente porque su futuro estará asociado a las cargas. Pude saber que en el último mes y medio estuvieron en los talleres representantes de al menos cinco empresas interesadas. Pero todas son ideas que podrían realizarse recién a mediano plazo.

–Dame más detalles.

–Sería para largo, pero hay desde firmas chilenas hasta rusas interesadas. Todas con proyectos diferentes, algunas para reparar locomotoras, otras para construir vagones. Parece que la idea fue dejar a los talleres sin personal para que luego algún privado vuelva a tomar los trabajadores que considere necesarios.

–Había escuchado el tema de los rusos. ¿Esto está vinculado a Vaca Muerta?

–Muchas ideas giran en torno a la obra ferroviaria entre nuestra ciudad y los pozos neuquinos. Días atrás la empresa rusa RZD acordó con la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) participar en participar en licitación del ramal Norpatagónico a Vaca Muerta, que unirá el puerto de Ingeniero White con Añelo, en Neuquén. También la rusa Transmashholding TMH, que con una inversión de U$S 3 millones se hizo cargo de la reactivación de los Talleres Mechita, en el norte de la provincia, pretende participar de un proyecto donde Maldonado puede ser clave.

–¿Algún otro interesado?

–Me enteré que también hay una iniciativa para recuperar algunas locomotoras que están en Maldonado y generar un flujo de cargas entre San Antonio Oeste y nuestra ciudad, rumbo a Vaca Muerta. Actualmente el tráfico ferroviario hasta Neuquén no es poco, pensá que Ferrosur tiene un tren diario que transporta 3.000 toneladas a Stefanelli y Neuquén.

–Mayormente arenas especiales para los pozos petroleros.

–Sí, arenas especiales a granel desde Cañuelas y en bolsones desde Bahía. Todo pasa por nuestra ciudad, más los caños que lleva Ferroexpreso Pampeano desde Siderca (Campana) hasta Senillosa, en Neuquén. Por eso también hay un carpeta un proyecto que manejan en Nación para transportar por barco arenas especiales desde Gaiman, Chubut, hasta San Antonio Este y desde allí por tren a Vaca Muerta, pasando por Bahía. Veremos que sucede cuando en los próximos meses el ahora llamado Norpatagónico sea licitado.

Las perlitas del caso Katherine

–Bueno, cambiando de tema, contame algo de la causa Katherine de Monte Hermoso, que sigue causando mucho revuelo, aunque no tanto como aquel fatídico mayo de 2015.

–Mirá, desde mitad del año pasado para acá se movió un poco el avispero y, para ser bien gráficos, se la mantuvo con el respirador artificial.

–Querés decir que era una causa casi muerta...

–Sí, veo que sos muy perspicaz...

–No me tomes el pelo y dejá la ironía de lado, porque quiero saber en serio. Respondeme lo que mucha gente se pregunta y cuestiona a través de las redes: ¿para qué secuestrar teléfonos celulares a casi 3 años del homicidio? ¿Qué van a encontrar?

–Para responder eso te tengo que poner en contexto. En primer lugar, el fiscal que está actuando, Mauricio del Cero, heredó la causa. La tomó hace más de un año, luego de que entrara en licencia por enfermedad su excolega Christian Long. Y la encontró bastante “peladita”, pero no por falta de acción sino porque Monte virtualmente se blindó después del hecho. Casi ningún testigo quería hablar. Sí hay pruebas importantes que no se tomaron en ese momento y ahora son imposibles de abordar, como por ejemplo el VAIC, sistema que sirve para el análisis de las comunicaciones. Las empresas de telefonía guardan los registros de facturación durante dos años, así que eso se perdió.

–Dale, te sigo.

–Bueno, Del Cero dispuso el año pasado de dos instructores exclusivos para el caso, que viajaron permanentemente al balneario y se entrevistaron con viejos y nuevos testigos. Algunos tomaron más confianza y, con el correr del tiempo, se soltaron un poco más.

–¿Y?

–Se armó lo que se llama un legajo B, paralelo a la causa principal, que es reservado y sólo conocido por el fiscal y la jueza de Garantías que interviene. Ese expediente avanzó hacia la línea del encubrimiento.

–¿Y ese legajo no lo pueden ver los abogados de las partes?

–No. Al menos por ahora. En caso de tomarse alguna medida de prueba, que podría ser en breve, sí tendrá que ser abierto. Y se conocerán otros detalles.

–Está bien, pero no me contestaste lo que te pregunté. ¿Para qué secuestrar los celulares ahora?

–¡Esperá!, no seas ansioso, ya llego. Viste que en diciembre hubo allanamientos en la sede policial y de bomberos, por ejemplo...

–Sí, los recuerdo. Bueno, esto no lo va a decir nadie oficialmente, pero te aseguro que es así: los allanamientos de diciembre fueron para provocar estos secuestros.

–Pará. ¿Me querés decir que lo que busca el fiscal es saber qué hablaron estas personas desde diciembre hasta la fecha y no lo que pasó hace dos años y medio?

–Claro, sabe que es casi imposible que existan registros de 2015, aunque los peritos de la Policía Federal que ya trabajan con los teléfonos podrían recuperar archivos borrados. Lo que busca Del Cero es saber si alguien se inquietó por los últimos allanamientos. Recordá que se llevaron los teléfonos de 3 policías que hoy no están más en Monte, de 4 bomberos y de personal de seguridad y el dueño del boliche Arenas, donde estuvo Katherine la noche previa a su muerte.

–Te hago otra pregunta, ¿por qué avanza hacia lo que pasó en el boliche esa noche de sábado, si dicen que hay al menos 4 testigos que vieron a Katherine entre domingo y lunes?

–Lo de los testigos es tan cierto como que declararon recién 4 o 5 días después de la desaparición de la chica, cuando todo el mundo estaba al tanto de la búsqueda.

–Entonces...

–Entonces nadie descarta que los testigos, aunque declararon bajo juramento de ley, hayan sido “direccionados”, por decirlo de una manera elegante.

–¿Y la del boliche es la única hipótesis de investigación?

–En realidad es la que más se movió en los últimos meses, a partir del posible encubrimiento. Hay otras tres líneas, que en muchos casos se cruzan entre sí y, por otro, presentan pruebas divergentes.

–¿Cuáles son?

–Las del origen. Primero, la que apuntaba a la amiga Daiana, que estuvo un tiempo detenida pero hoy está con falta de mérito, aunque no sobreseída. Esa línea no está descartada pero sí abandonada. Después la de un menor, que tenía relación con Kathy y que al día siguiente del hecho puso en su muro de Facebook algo así como "me mandé una macana". En ese caso lo investiga la fiscalía de Menores. Y la tercera quedó trunca, porque apuntaba a “Canini” González, a quien mataron en el medio de la pueblada. Se cree que “Canini” no la mató, aunque pudo haber tenido alguna participación, colaboración o entrega de la joven.

–Qué difícil va a ser llegar al esclarecimiento del caso con tantos contratiempos.

–Muy complicado, incluso porque se han dado hasta algunas cosas insólitas, cuando parecía que se podía avanzar.

–¿A qué te referís?

–Por ejemplo, a la declaración de una joven presentada por el abogado de la familia Moscoso. Dijo que le había llegado un video de Katherine fallecida, arriba de una camioneta blanca, pero cuando se presentó en la fiscalía a declarar, reconoció que ya lo había eliminado de su teléfono. Otra testigo aseguraba que un hombre le había dicho dónde había estado escondida la chica, pero cuando esa persona fue citada a declarar desmintió haber dicho algo en ese sentido.

–Ojalá que por la memoria de la joven, el pesar de su familia y amigos y toda la comunidad montehermoseña de bien algún día se sepa la verdad. Me sumo al pedido público del intendente Marcos Fernández.

–Sí, ojalá, aunque evidentemente va a ser muy complicado.



Varios rugbiers locales en problemas

–¿Algún otro tema?

–Por supuesto. Paso a un chimento que me acercaron unos amigos de Pigüé en la semana.

–A ver...

–Todo arrancó el domingo pasado, en el cruce de Casey y Alsina de la localidad. Ahí está el Monumento al Bombero, que es la típica estatua del servidor con un niño en brazos. Bueno, dejame contarte que en la madrugada de ese día apareció destrozado.

–¡Apa! ¿Justo el fin de semana en que los bomberos daban una muestra más de su compromiso en las sierras?

–Así es. Te imaginarás la calentura de la gente. La cosa es que las imágenes llegaron a las redes sociales, la gente estalló y de inmediato empezó la pesquisa de los responsables, para lo cual se recurrió al sistema de cámaras urbanas del municipio.

–¿Y?

–A las pocas horas los tenían localizados: habían sido 4 rugbiers de Bahía Blanca que habían ido a jugar un seven. Según muestran las cámaras, a eso de las 4 de la madrugada llegó al lugar un vehículo del que bajaron 4 personas, uno de ellos con una bota tipo Walker. Minutos después, la estatua estaba en el piso y partida en varios pedazos.

–¿Accidente o vandalismo?

–Mirá, las cámaras no llegaron a tomar lo ocurrido, pero están las dos versiones. La de los rugbiers es que se quisieron subir al monumento a sacarse una foto, la estructura no aguantó y se derrumbó.

–A ver... ¿sacarse una foto en el Monumento al Bombero, en Pigüé, a las 4 de la mañana de un domingo?

–En fin... la otra versión es la de una presunta testigo que habría dicho que no hubo intenciones de sacarse una foto, sino que directamente lo comenzaron a empujar tipo scrum hasta derribar el monumento.

–Más allá de las hipótesis, ¿cuál fue la conducta de los rugbiers ni bien el monumento quedó en el piso, destrozado?

–Se subieron al auto y se fueron.

–El clásico “acá no ha pasado nada”.

–Claro, pero de lo que no se avivaron es que para esto las cámaras ya habían grabado el número de la patente. Así que sólo hubo que localizar a la dueña, que era la madre de uno de ellos, y contarle todo. La mujer, me chimentaron, se hizo cargo, intercedió para que los muchachos pidieran disculpas y ya están en contacto con los bomberos pigüenses para ver cómo pueden afrontar los gastos de reparación.

–Bien por ellos. Y seré indiscreto... ¿jugadores de qué club?

–Mirá, algunos de los muchachos juegan en un club local, pero estuve averiguando y referentes de entidad me dijeron que la participación en el seven fue a título personal. Es decir, no fueron en representación de su club. Incluso un allegado a la institución me dijo que no tenía “ni idea” de que habían ido a Pigüé.

–No la mezclemos con el incidente, entonces.

–Mejor no, para evitar suspicacias, y sobre todo teniendo en cuenta que la situación parece encaminada, más allá de que hay una causa judicial abierta por los destrozos.

Nepotismo regional, silencio de radio

–Sigamos.

–Dale. Te cuento que después de darle a los muchachos un tiempito para que pensaran qué van a hacer, en la semana también estuve sondeando cómo viene la mano, entre los intendentes, con el decreto anti-nepotismo de la Nación, al que en los últimos días se sumó la Provincia en forma oficial.

–¿Y?

–En los municipios hay casos de todo tipo. Hay jefes comunales que no tienen familiares cercanos en el gobierno, pero también hay secretarios y directores que son marido y mujer; incluso, hasta hay intendentes que tienen al hijo trabajando como secretario privado.

–Variadito.

–En efecto. Pero todos con una misma postura: a ninguno le gusta hablar del tema. Y no porque tengan o no parientes en el gobierno, sino porque en el fondo, aunque no lo reconozcan, hasta los oficialistas creen que no tiene el más mínimo sentido traspolar a los municipios el decreto nacional.

–Los que más se explayan al respecto, imagino, son los intendentes justicialistas y vecinalistas.

–Exacto. Cuando sondeás a los de Cambiemos, los que no tienen parientes en el gobierno lo primero que hacen es aclarártelo. Y después todos empiezan con evasivas como “estamos estudiando la medida”, “vamos a esperar a ver qué lineamiento baja de la Provincia” o directamente recurren a un sepulcral silencio. Los opositores son más virulentos en las críticas, pero que quede claro algo: lo que dicen en voz alta es lo mismo que varios de Cambiemos te dicen en voz baja, casi susurrando.

–¿Y qué dicen?

–Que es una medida demagógica, una cortina de humo, algo para “la gilada”, como dijo el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez. Los más mesurados hacen hincapié en la necesidad de que los intendentes puedan designar a sus colaboradores no sólo por su capacidad, honestidad y transparencia, sino también por confianza. Y si estos requisitos los cumplen parientes –alegan–, ¿cuál sería el problema de tenerlos en el municipio?

–En definitiva, salvo orden expresa de arriba para los de Cambiemos, difícil que se sumen.

–Salvo el caso de Héctor, así es en nuestra región. Y, en el caso de justicialistas y vecinalistas, no hay chance alguna de que avancen con medidas similares.

–Bueno, habrá que seguir insistiendo con las consultas a ver que pasa…

