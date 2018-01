Tres Arroyos: califican como “exageradas” las versiones sobre la clausura del geriátrico

La secretaria de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, doctora María Isabel Tarchinale, y la coordinadora del área de Adultos Mayores y miembro del equipo que encabezó el procedimiento que culminó con la evacuación del polémico geriátrico, licenciada Patricia Crespo, consideraron “una exageración y una barbaridad” las versiones que sostienen que los jubilados comían su propio excremento, aunque reconocieron que fueron detectadas falencias.

En ese sentido, la licenciada Crespo indicó que hace 15 días había sido el último contacto antes de la evacuación de ayer y que las falencias detectadas eran otras. “La situación de salud no era la que se habla ahora. Se veían situaciones que habían sido advertidas en una anterior fiscalización, como que faltaban los matafuegos o arreglar el calefactor. Cosas edilicias”, indicó.

Al mismo tiempo, tras el escándalo que tomó trascendencia nacional, Tarchinale afirmó que tuvo contacto con el hijo de uno de los abuelos internados, quien le habría reconocido que el lugar “estaba bien”.

Recordó que “a simple vista esto (por los escabrosos detalles trascendidos) no se veía. Están diciendo cosas que no son. Hay cosas que se ven con una revisación médica. El hijo de una de las mujeres, que es un profesional, vino a ver a su madre y nos dijo: ‘yo la vi en diciembre y, no es el Howard Johnson, pero está bien’”.

Crespo hizo alusión a la presencia de pañales en el patio del lugar y señaló que habían indicado a los responsables que debían corregir ese tema “porque era una fuente de contagio”.

Sobre el estado de la comida, comentó que “ellos (por los abuelos internados ahora en el hospital y con los que tuvo contacto) no me hablan mal del lugar. Te cuentan, por ahí, de la comida, que a uno le daban una que no podía masticar bien, entonces la chica de la mañana se la procesaba para que pudiera comer. También te dicen que les traían comida todos los días. Pero eso que pusieron que se comían la caca o comida para perros, son todas barbaridades”, sostuvo.

Sin apartarse del estremecedor detalle, eje de la trascendencia nacional del caso, la doctora, que además es una de las directoras del Hospital Pirovano, dijo que en el lugar se encontraba un joven autista que se habría llevado material fecal a la boca.

“Evidentemente se nota que lo que fallaba era la supervisión de esas personas, para limpiarlo y que esas cosas no pasen”.

Ambas mujeres, quienes ayer se reunieron con el jefe comunal Carlos Sánchez, tenían previsto mantener un encuentro esta tarde con el fiscal Carlos Lemble para ampliar las actuaciones que derivaron en la evacuación del geriátrico.

Por su parte, el intendente dijo que, si bien prefería no hacer mayores declaraciones, “es un tema que siempre me preocupó y cuando surgen estas cosas te da bastante bronca desde lo humano”. (Agencia Tres Arroyos)