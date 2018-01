Moria Casán le dijo "lesbiana no asumida" a Jimena Barón y la actriz respondió

Moria Casán se indignó por la frase de Jimena Barón sobre el feminismo, salió a atacarla y la actriz le respondió.

Días atrás, la cantante escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que causó mucho revuelo: "No queremos salir a cortar penes con motosierras, no odiamos a los hombres, simplemente nos queremos a nosotras y exigimos juntas equidad de derechos y libertad. Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos todo".

Tras ese tuit, Moria habló de ella en el programa Instrusos: "Hay mucha lesbiana no asumida. Todas esas cosas de mostrar el culo, me parece demodé eso. Atrasa. Se esconden en canciones inescuchables. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista".

Y la novia del tenista Juan Martín Del Potro no se quedó callada: "Qué amor. ¡Como si yo pudiera ser 'tapada' en algo! Si fuera lesbiana sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera. First row cake biach". (TN y La Nueva.)