Video: el papelón de Maduro en su primera transmisión en Facebook Live

El presidente venezolano Nicolás Maduro hizo este sábado su primera transmisión en vivo en Facebook como parte de su campaña para la reelección en las presidenciales, que se celebrarán antes del 30 de abril, y recibió una catarata de reclamos e insultos por parte de los usuarios.

Acompañado de su esposa, Cilia Flores, Maduro celebró estar hablando ante unos 14.000 espectadores, muchos de los cuales le escribieron.

Mientras leía comentarios, un usuario le escribió: "Venezuela tiene hambre", a lo que Maduro respondió: "Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antimperialismo".

El líder chavista tuvo que volver a "maquillar" las reacciones de los usuarios cuando otro participante lo llamó desgraciado. Luego de leer el mensaje, dijo con una incómoda sonrisa que la persona lo había llamado "agraciado".

La publicación, horas después de transmitirse, reunía unos 10 mil "Me gusta" y cerca de 4 mil "Me encanta", que quedaron muy atrás de la reacción más elegida: "Me enoja", que bordeaba los 50 mil clics.

"A pesar de los ataques de Rajoy, de Santos, de Trump, yo soy un hombre humilde [...] Un hombre del pueblo va a ser la victoria 23 de la revolución bolivariana", expresó en la transmisión de poco más de 12 minutos.

Días atrás, Maduro le pidió al presidente español Mariano Rajoy "que se ponga en cuatro patas" para recibir una paliza tras asegurar que el gobierno español "es el más corrupto" de la historia. (Infobae y La Nueva.)