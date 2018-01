Yiyo Cesarone y su guitarra viajan a Cosquín

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Con la experiencia como fiel consejera y la esperanza intacta Yiyo Cesarone llega hoy a Córdoba para vivir días de música, guitarra y folklore en el punto neurálgico de la cultura popular: Cosquín.

“La idea es hacerse cada vez más conocido en el ambiente folklórico. Es muy difícil entrar en el circuito, pero no es imposible. Hoy las redes sociales te ayudan muchísimo a poder llegar a donde vos querés. Antes era distinto, tenías que ir a una radio, llevar un disco y confiar en que te lo pasen”, cuentaYiyo.

-¿Hace cuánto que vas a Cosquín?

-Voy todos los años desde hace 16 temporadas. Este año voy un poco más armado desde el punto de vista de la difusión. Vamos a hacer una conferencia de prensa allá y luego tenemos varios shows.

Con Cuti y Roberto

-¿Con quiénes y a dónde vas a estar específicamente?

-Lo bueno de esta oportunidad es que vamos con Cuti y Roberto Carabajal, que son muy convocantes. Ellos festejarán los 30 años en el folklore. Para nosotros es un envión muy grande poder compartir momentos con ellos.

Su agenda

Mañana realizarán la conferencia de prensa desde las 11 y el martes tendrá su primer show en la peña del riojano Daniel Argañaraz.

Luego, el miércoles tocará en la peña de Cuti y Roberto Carabajal, donde además grabará un especial para el programa Canto Popular.

-Hay mucha gente que va a Cosquín para escuchar los shows de las peñas y para bailar, no necesariamente van a la plaza principal (Próspero Molina).

-He estado de los dos lados.Porque no sólo voy como artista, también voy como espectador y la verdad es que cuando voy a ver artistas me gusta encontrar a los nuevos, a los que no están consagrados.

“Hay peñas de todos los colores. Algunas son súper populares y es más difícil tener tu espacio como artista. Hay otras que son para bailar y si hay alguien que acompaña, mucho mejor”, dice Yiyo.

-¿Cómo llegaste al folklore?

-Por mi papá (Emilio Cesarone), que era cantante de tango. Era un bohemio con la música. Tenía un grupo de aquella época que se llamaba Los del Sur. Yo empecé bailando folklore cuando tenía 6 años en una peña. Después empecé a agarrar la guitarra con mis amigos, me pasaron un par de canciones cuando tenía 13 años y así fui tocando cada vez más.

“A través de la peña Indio Calfueque empezamos a viajar y a conocer lugares en distintas competencias. De chico escribía. Siempre me gustó hacer mis canciones, aunque es difícil mostrarlas. Las canciones conocidas también las hago”, aclara.

-¿En Cosquín qué vas a hacer?

- Hago algunos temas míos y algunos covers, pero muy versionados. Les doy mi impronta. Estos días estaba ensayando los temas que voy a hacer. Son los que tengo súper ensayados.

-¿Con qué versiones te sentís más cómodo?

-Ahora estoy haciendo la cueca La Arenosa, Zamba del Carnaval, Zamba para Olvidar, el escondido Adiós que te vaya bien y tengo una firmeza (danza), entre otras conocidas.

-¿Cuánto tiempo te dan para tocar en las peñas de Cosquín aproximadamente?

-Como mucho media hora. Generalmente le meto las canciones más movidas y bailables al principio y al final y en el medio los plancho con alguna zamba (risas). Lo voy manejando de acuerdo a cómo esté el ambiente.

-Ahora sólo vas a estar acompañado por un percusionista, pero ¿qué formación tien tu banda generalmente?

-Somos cinco: teclados, bajo, violín, guitarra y percusión.