Por qué internaron a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez fue internada de urgencia en el sanatorio Las Lomas tras recordar a su esposo, Fabián Rodríguez, quien se suicidó en 2014.

Ayer, la mediática expuso su angustia con varios mensajes en sus redes sociales.

"Ojalá tu alma pueda perdonarme y flote en la paz que no pude darte, por todas mis carencias emocionales... No supe contenerte, no supe amarte como tu fragilidad lo requería. Hoy pago con la eternidad de tu ausencia mi error", escribió.

Y luego le pidió perdón: "Nadie merece sufrir inestables momentos que pueden dejar a un bebé sin papá. Perdón amor, perdón".

Tras estos mensajes, Nazarena fue internada por un cuadro de arritmia, según lo confirmó el periodista Luis Bremer. A las 6, los médicos la enviaron a su casa para que haga reposo.

Gracias x la preocupación

Ya estoy en casa en familia y bien. https://t.co/DSdJEC81N8 — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 18 de enero de 2018

Después del episodio, Vélez le envió tranquilidad a sus seguidores: "Gracias por la preocupación. Ya estoy en casa, en familia y bien", dijo en Twitter. (TN y La Nueva.)