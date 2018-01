Asaltaron a Diego Brancatelli: "Me pegaron y se llevaron mi celular"

El periodista Diego Brancatelli fue asaltado en las últimas horas por dos motochorros, quienes le pegaron y le robaron el celular.

Brancatelli contó el hecho de inseguridad que sufrió en su cuenta de Twitter, donde se quejó y reclamó la falta de policías.

Me acaban de asaltar unos motochorros en Av Triunvirato casi La Pampa.

El de atrás sin casco. Me pegaron un golpe y salieron sentido Av de Los Incas.

Me llevaron el celular.

Policía? Nada.

Cámaras? Ninguna. Hay una a 200 mts. Las podrá hacer revisar @horaciorlarreta ?

Gcs — Diego Brancatelli (@diegobranca) 17 de enero de 2018

"Me acaban de asaltar unos motochorros en Av. Triunvirato casi La Pampa. El de atrás, sin casco. Me pegaron un golpe y salieron corriendo sentido Av. De los Incas. Me llevaron el celular", contó el panelista del programa Intratables. (Infobae y La Nueva.)