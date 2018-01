El domingo vuelve "Bronceado", el suplemento que te cuenta todo el verano en la costa

El domingo, con La Nueva., vuelve el suplemento "Bronceado", que cuenta todo lo que pasa en las costas de la región.

Diego Minich es uno de los locutores de FM Ciudad y uno de los conductores del Espacio La Nueva. Radio. es el protagonista de una de las notas que podrás leer mañana.

“De alguna forma tenía las condiciones para hacer radio, y uno de chico va jugando con eso, va conociendo y preparándose. Cuando empecé no me salía más que abrir el programa, cerrarlo y presentar un tema. Después, escuchando grandes referentes y sumando experiencia, la misma carrera me fue ayudando”, cuenta.