Una alerta de misil resultó una falsa alarma pero generó pánico en Hawái

Una alerta que llegó hoy a los teléfonos celulares sobre un misil que se dirigía a Hawái fue una falsa alarma, informaron las autoridades, luego de que la advertencia generara pánico en la población de este archipiélago estadounidense.

La legisladora estadounidense Tulsi Gabbard, que representa a Hawái, confirmó que era mentira en su cuenta de Twitter: "HAWAII - ES UNA FALSA ALARMA. NO HAY UN MISIL LLEGANDO A HAWAII".

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs