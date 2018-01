El expolítico bahiense beneficiado por la UOCRA dijo: "Sinceramente no sé nada"

La empresa de un expolítico bahiense figura en la lista de las entidades que fueron beneficiarias con los negocios de la UOCRA de Bahía, acusada de asociación ilícita y extorsiones.

Se trata de Ariel Zaballa, quien fue secretario de Desarrollo Social durante el mandato de Cristian Breitenstein y cumplió, previamente, el cargo de delegado municipal en el barrio Noroeste.

"La verdad me desayuné con la noticia y no estoy al tanto de absolutamente nada, pero llegado el caso lo veré con un abogado. Sinceramente no sé nada", le dijo hoy a La Nueva. el titular de EIS, empresa de eventos y catering beneficiada por la UOCRA Bahía Blanca.

Zaballa comenzó a relacionarse con la política desde muy joven, ya que a los 23 años se convirtió en el secretario del Bloque Justicialista en el Concejo Deliberante de Bahía, cargo que ocupó "durante más de 15 años".

Si bien hay empresas que están relacionadas a los dirigentes detenidos Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos (como Estefanía Burgos y Acqua Servicios S.R.L), el fiscal general Juan Pablo Fernández le explicó a La Nueva. que hay que investigar si los empresarios sabían que eran beneficiarios de una asociación ilícita o no.

Fernández dijo también que, en caso de no estar involucrados con la asociación, pueden llegar a salir como testigos en la causa.