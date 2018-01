Denunció que la agredieron en una dietética de Belgrano: "Los gordos no tienen que comer"

Una chica denunció en su cuenta de Facebook que la agredieron "por gorda" en una dietética del barrio porteño de Belgrano y su historia se viralizó.

Según contó la joven, otra mujer, que estaba detrás de ella en la fila, se enfureció porque no la atendían y empezó a agredirla por su aspecto físico.

“La señora quería ser atendida primero porque yo era gorda y evidentemente eso le molestaba [...] Empezó a decir que si estaba yo primero ella se iba”, relató la joven en su perfil de Facebook.

Y continuó: “Al preguntarle por qué tenía que contestar así, me respondió que los gordos no tienen que comer y me empezó a atacar”.

La chica contó que las empleadas del local en ningún momento la defendieron e indicó que cuando la otra mujer se dio cuenta de que la estaba grabando, le tiró el celular al piso y empezó a pegarle.

La historia se viralizó y generó un rápido repudio en las redes sociales. Aún así, decidió compartirlo porque quiere que “la gente tome conciencia de que no está bien burlarse de los demás”. (TN y Facebook)