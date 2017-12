Cartón Lleno Black: el mejor regalo para terminar el año

La suerte siempre acompaña a Isabel Dora Stremel y en este caso no fue la excepción. El domingo logró completar el Cartón Lleno Black junto con otra lectora bahiense y cada una se hizo acreedora de la suma de 20 mil pesos en efectivo.

“El juego me encanta, me entretiene y con mi esposo somos fanáticos desde hace más de 20 años”, contó Isabel, quien anticipó que no dejará un solo peso en la billetera.

“Pienso invertir todo para fin de año”, dijo.

Sonriente y feliz, Mirta Carrillo contó que extraña al diario de papel, porque tanto ella como su esposo Carlos son lectores de toda la vida.

“Es la primera vez que ganamos y lo queremos disfrutar en familia”, sostuvo, para contar que tiene cuatro hijos y seis hermosos nietos.

Oscar Hernández, en tanto, completó la línea y obtuvo la nada despreciable cifra de 4 mil pesos en efectivo.

Chofer jubilado, asegura que la plata siempre viene bien, sobre todo en esta época de festejos.