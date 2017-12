Lagomarsino dijo que Nisman le "cagó la vida" al pedirle que le preste un arma

El técnico informático Diego Lagomarsino afirmó hoy que si termina preso, acusado de ser partícipe de la muerte de Alberto Nisman, será una "injusticia inmensa" y dijo que el fallecido fiscal le "cagó la vida" al solicitarle que le preste un arma.

"Si voy preso me termino de romper porque no hay nada peor que un inocente preso, es una injusticia inmensa", sostuvo hoy Lagomarsino en un reportaje que brindó al canal de cable América 24.

"Alberto Nisman me cagó la vida", afirmó más tarde en una entrevista por radio Delta, en la que conjeturó que el fiscal general de la causa por el atentado a la AMIA, encontrado muerto el 18 de enero de 2015, "no pensó que me iba a meter en el quilombo que me metió".

En el marco de la causa que investiga la muerte del fiscal, esta semana se conocerán definiciones, con un fallo del juez federal Julián Ercolini, que definirá si procesa o no a Lagomarsino como supuesto partícipe primario, y a cuatro excustodios de la Policía Federal por incumplimiento de deberes, anticiparon a Télam fuentes del caso.

En sus declaraciones de hoy, Lagomarsino reclamó que lo juzguen por darle un arma al fiscal "si cometí un delito" e insistió en que eso fue lo único que hizo y "del resto, que está inventado alrededor, no tengo nada que ver".

Según Lagomarsino, "de lo que me acusaron en un primer momento es del préstamo del arma, que sería incompatible con la acusación de ser parte de un plan" y ahora "dicen que tenía el arma en forma ilegal porque tenía el CLU vencido", en alusión a la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego otorgada por el Ministerio de Justicia.

Sobre su vinculo con uno de los custodios de la vivienda donde murió Nisman, Rubén Benítez, Lagomarsino dijo que no tiene "relación más que un 'hola y chau'".

En su indagatoria, acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, Benitez reveló que Nisman le había pedido que comprara un arma para velar por la seguridad de sus hijas, en coincidencia con el argumento de Lagormarsino para explicar cuál fue la razón por la que decidió prestarle a Nisman su arma calibre 22. (Télam)