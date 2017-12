Bronca en el gabinete municipal y el incendio en el Parque Industrial

Juan Florín / jurna@lanueva.com

--Hola Juan María. ¿Todavía estás festejando?

--Por lo menos tengo algo para festejar. No como algunos…

--Uhh, qué mala onda. No me refería al fútbol, sino a que seguramente debés haber estado de festejo en festejo por las fiestas de fin de año.

--Bueno… pensé que ya venía de gastada desde el comienzo. Por supuesto, no me perdí ninguna y vos no te hagas la víctima que en más de una te crucé. ¿Alguna perlita?

--Nooo, todo muy tranquilo y lo bueno es que Lorenzo llegó muy bien y no se equivocó de salón.

--Ahh... ¿Vos te referís al papelón de la otra semana, cuando en vez de entrar a la fiesta de una agencia de publicidad que se hacía en el quincho de Consignatarios se metió en el salón principal donde había un evento de Claro?

--Así es. Y que recién después de haber degustado parte de la oferta gastronómica y de algún trago se dio cuenta que no había nadie de la agencia, hasta que se percató del error al preguntarle a una de las señoritas que estaban en la recepción.

--Bueno, pero lo menos su fama lo hace “Bienvenido” en cualquier evento. Me imagino que por error no habrá ido a la despedida que organizó el intendente en su casa para los miembros de su gabinete ¿No?

--Jaja, no, no, pero también hubo alguien importante que no estuvo.

--Decime. César Tommasi, jefe de Gabinete.

--Uhh. ¿Sigue con ganas de renunciar? ¿Tenés algún dato de lo que pasó?

--Mirá, realmente no soy adivino porque sólo él sabe qué hará de acá al martes, donde quizás se produzca alguna definición. Sólo te cuento que el viernes a la noche no fue a la cena. ¿Los motivos? Pueden ser variados, incluso hasta familiares, pero eso no es lo importante.

--¿A qué te referís?

--A que lo importante es el fuerte cruce que tuvo con otro miembro del gabinete y por el cual hasta amenazó con renunciar.

--Se dijo que quiere irse por no haber estado de acuerdo con el pase a planta permanente de la Municipalidad de 400 empleados temporarios. ¿Esto es así?

--No, el enojo de Tommasi fue por la forma en que se dio a conocer el tema, porque quien hizo conocer la firma del decreto correspondiente fue el titular del gremio de los Municipales, Miguel Agüero.

--Bueno, pero es lógico que el jefe de los empleados municipales lo sepa…

--Sí, pero parece ser que quien le dijo que ya estaba la firma del decreto fue el secretario de Gobierno, Fabio Pierdominici, a quien Agüero le agradeció públicamente mediante la red social twitter. Algo que no sólo molestó a Tommasi sino también al propio intendente porque se cortó sólo y parece que terminó destruyendo la estrategia comunicacional que tenía el gobierno en este tema.

--Bueno, primer capítulo para una novela que puede tener novedades esta semana que comienza…

--Seguramente, y si no pasa nada dejará algunas secuelas, como también las dejará el conflicto iniciado en el parque industrial.

--Me imaginaba que ibas a traer el tema.

--Por supuesto, sobre todo porque distintos sectores se vieron sorprendidos y espantados por las declaraciones que hizo Raúl Carrete en vísperas de la asamblea del Consorcio del Parque Industrial, pero mucho más espanto causó el comunicado de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios.

--¿A qué te referís?

--A que cuando se esperaba que la Corporación hubiese corrido de sus filas a Carrete tras las acusaciones que lanzó contra empresarios locales y miembros del gobierno municipal, las cuales rozan al mismo intendente Héctor Gay, y cuando se esperaba que emitiera un comunicado de concordia, pensando en Bahía Blanca, la entidad que conduce Jorge Bonacorsi salió a avalar este dislate circense al que nos tienen acostumbrados.

--¿Algo más del tema empresario?

--Mmmm no exactamente. Depende cómo lo mires. El otro día me dijeron que se armó bastante revuelo en la AFIP local por la presencia de Juan Suris, pero es un dato que todavía no lo pude chequear. Sí se qué estuvo hace unos 20 días haciendo el cambio de domicilio para radicarse en Santa Fe.

--En Esperanza, donde está su mujer, con quien volvió luego de su romance con Mónica Farro.

--Bueno, pero no entremos en temas de la farándula porque no es nuestro estilo. Mejor contame en qué situación se encuentra desde el punto de vista judicial.

--Suris recuperó la libertad a fines de septiembre, luego de estar detenido más de tres años en la cárcel de Saavedra por ser presunto jefe de una asociación ilícita para la emisión de facturas truchas. Se lo acusa, con la colaboración de otras 5 personas, de crear 6 empresas para realizar operaciones ficticias (compra y venta de bienes o servicios) entre las llamadas usinas, y otras firmas reales, denominadas usuarias, a fin de que estas últimas pudieran evadir impuestos, previo pago de una comisión.

--¿Y cómo está la causa?

--Se encuentra elevada a juicio y falta la conclusión de una pericia contable para luego fijar la fecha del debate, que sería el año que viene, pero Suris también debe afrontar nuevamente el juicio por ser supuesto líder de una banda dedicada a la venta de drogas. El tribunal bahiense lo había absuelto -junto a otros imputados- al entender que eran inválidas las escuchas telefónicas que originaron la causa y, en consecuencia, todo lo posterior. Sin embargo, Casación revocó esa decisión y ordenó un nuevo debate, que tendrá lugar el año próximo.

--Muy completo, como siempre, y ya que estamos en el tema judicial seguí con alguna otra perlita.

--Tengo dos. La primera es que el otro día me enteré que se iniciaron actuaciones por una posible mala praxis de un preso que murió en la cárcel de...

--¿Qué pasó?

--Mirá, la historia es así. El hombre estaba detenido, acusado de haber violado a su hija, quien tuvo un hijo de su padre. Iba a ir a juicio el viernes de la semana pasada, pero el debate debió suspenderse porque un día antes se descompuso y finalmente falleció.

--¿Fue una situación repentina o hubo algo más?

--Parece que hubo algo más. Uno de mis informantes me dijo que el hombre venía quejándose desde hace un tiempo de un dolor en la zona inguinal, aunque él mismo decía que era una hernia.

--No sé cómo funcionan estas situaciones en el servicio penitenciario, pero ¿no deberían someterlo a estudios para confirmarlo?

--Claro que sí, cuando un preso tiene que ser sometido a un evaluación específica, como una ecografía, generalmente se lo traslada, bajo custodia, al Hospital Penna. El problema es que no le habrían hecho estudios y aparentemente tapaban los síntomas con morfina, hasta que finalmente se descompuso y murió. En la autopsia descubrieron que no era una hernia sino un tumor.

--¿Y ahora?

--Y ahora se iniciaron algunas actuaciones, tanto administrativas como sumariales, para determinar si alguno de los médicos penitenciarios hizo mal las cosas.

--¡Claro! Me imagino que tendrán que establecer si hubo negligencia, más allá de lo despreciable del delito que se le imputaba al preso.

--Tal cual. Dicen que el hombre -no me quisieron dar su apellido para no identificar a la víctima del abuso- estaba muy comprometido de cara al juicio que se le venía, porque había un estudio de ADN que lo confirmaba como padre/abuelo.

--No me entra en la cabeza que existan hechos de esas características...

--Este caso sucedió en Coronel Pringles. La víctima recién lo denunció a los 19 años, una vez que tuvo a su hijo, pero reconoció que los abusos se habían iniciado cuando tenía 11 o 12. Dicen que se trataba de un padre ausente, que recién conoció a su hija en la preadolescencia y que aparentemente la violaba cuando la trasladaba con él a su trabajo, como sereno. Lo raro para los investigadores es que ninguna asistente social advirtiera lo que fue pasando durante tantos años, teniendo en cuenta que la chica iba a la escuela y hacía una vida “normal”.

--Es terrible. Mejor cambiemos de tema.

--Cambiamos de tema pero no tanto. Me quedó en lo judicial.

--¿Qué más tenés para este boletín?

--Me enteré de una investigación, que se viene manejando con cierta reserva y que, de prosperar, puede mover el avispero.

--¡Upa!, qué misterioso, ¿de qué se trata?

--No te puedo adelantar mucho, solo que está bajo la lupa un fiscal que cumple funciones en el Departamento Judicial Bahía Blanca pero no pertenece a nuestra ciudad.

--¿Y a qué se refiere la denuncia?

--Te puedo decir que tiene relación con el presunto transporte de drogas a través de camiones y que al fiscal le imputan una posible complicidad con el caso, o al menos cierto amparo para los autores. Me dijeron, incluso, que la causa la inició Jorge Viego, fiscal provincial en materia de estupefacientes, pero que después pasó al fuero federal. Igualmente te quiero aclarar que por ahora solo es una denuncia. No existe una imputación formal contra el fiscal.

--Bueno, veremos qué sucede. Manteneme al tanto porque no es un tema menor.

--Che, cambiando de tema: debo reconocer que la pegaste con el tema del medio aguinaldo. Es decir, al final, luego de tantas dudas, los municipios de la región cumplieron.

--Sí. Como te anticipé, a los aguinaldos llegaban todos, incluso los municipios de Adolfo Alsina y Coronel Suárez, que hasta unos días antes no habían brindado muchas certezas de pago. Algunos, como Patagones, incluso adelantaron el pago del bono que habían pactado con los gremios.

--¿Y los sueldos de diciembre?

--Mirá, por lo que anduve sondeando esta semana, la cosa también tiende a encarrilarse. Todavía no hay confirmaciones sobre ayudas especiales, pero varios intendentes que habían reconocido que estaban cortos de fondos finalmente están confirmando que pagarán; en su mayoría, como podrás adivinar, en los primeros días de 2018.

--Uno entiende que, además de afilar el lápiz para sacar las cuentas, han hecho un poco de ingeniería contable. Por eso pasaron el pago para los primeros días del ejercicio que viene. Sea como fuere, en buena hora para los trabajadores.

--Sin dudas. Y ya que hablamos de gastos, te anticipo que uno de los temas de largo debate, para los días que se vienen, es la adhesión a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal por parte de los municipios. En algunos consejos deliberantes de la zona la oposición ya empezó a hacer algunos cuestionamientos.

--¿Con qué argumento?

--Temen que sea un embate de la Provincia sobre las autonomías municipales. Desde Cambiemos la defienden, incluso a costa de reconocer, por lo bajo, que les costará mucho cumplir.

--¿Qué dice la nueva ley?

--La 14.984 básicamente obliga a los Ejecutivos municipales a ajustar gastos corrientes. Por ejemplo, determina que los municipios no podrán incrementar su nivel de gastos, entre un ejercicio y otro, en un nivel superior al de la inflación. Recién a partir de 2020, y sólo los que terminen el ejercicio de 2019 con superávit, podrán incrementar su gasto tomando como base la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Geográfico (PBG), siempre y cuando les convenga.

--Equivale a ponerle un techo a todos los gastos, pero sobre todo a los reclamos salariales...

--Y también a los nombramientos, porque la ley determina que, de ahora en más, todos los municipios deberán incrementar su planta de personal en el mismo porcentaje en que crezca la población, salvo que sea por la incorporación de nuevos servicios. Hasta limita el nivel de deuda de los municipios al 10% de los recursos corrientes, y siempre y cuando la Provincia los autorice.

--O sea, límites a los gastos, a la toma de personal y al endeudamiento.

--Exacto. Y por eso te anticipo que se viene un debate bastante caliente en varias comunas en las próximas semanas, sobre todo en aquellas en que Cambiemos no tienen mayoría para aprobar la adhesión a la ley sobre tablas. Hace unos días ocurrió en Coronel Pringles: el Ejecutivo elevó el proyecto de ordenanza y se pidió pasarla a comisión, pero Cambiemos mocionó tratarla de inmediato e hizo valer su mayoría. Me cuentan que la decisión no cayó nada bien en los ediles opositores.

--Te saco un poco del tema municipal... ¿es cierto que aprobaron un proyecto para bajar el costo del combustible en Villarino?

--Bueno, contado así, parece que mañana mismo vamos a tener precios patagónicos a 40 kilómetros de Bahía Blanca, y la verdad que eso no es así.

--Aclarame un poco, porque en la semana leí que Diputados le dio media sanción a una iniciativa de la joven diputada massista María Fernanda Bevilacqua para que Villarino tenga los mismos precios que Patagones en materia de combustible, lo que equivaldría a rebajas de hasta 7 pesos en la nafta premium...

--Así es, mi amigo, pero te falta un dato clave: lo que aprobó la Cámara Baja fue un proyecto de declaración, en el que básicamente le piden a la gobernadora María Eugenia Vidal que implemente las medidas que crea necesarias para corregir la competencia desleal -creada por el Congreso de la Nación a través de la tristemente famosa Ley Pichetto- entre las estaciones de servicio de Villarino y el resto de la Patagonia.

--¿Qué tipo de medidas podría implementar la gobernadora?

--Impositivas, o bien algún tipo de subsidio puntual. Pero vos comprenderás que, si hasta el momento el propio gobierno nacional poco y nada ha hecho para intentar resolver los desastres que hizo esta ley, hay pocas expectativas de que Vidal disponga medidas puntuales para Villarino. En mayor o menor medida, hay problemas en todos los distritos bonaerenses lindantes con La Pampa. Y no sólo por la gente y los transportistas que dejaron de llenar el tanque en territorio bonaerense, sino por el creciente tráfico de combustible entre la zona beneficiada y la nuestra.

--Bueno, ¿tenés algo más?

--No, nos vemos la semana que viene. Y cuidate en las Fiestas que el domingo que viene nos vemos acá.