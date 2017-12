Esta Navidad renovamos el compromiso

Feliz Navidad al Hogar Noel, a Corazones Solidarios, a Ayuda-le, a los laburantes del comedor de Costa Blanca, a los Pibes de Don Bosco, al Movimiento El Grito. A los profes y padres que se pelan las rodillas día a día en las escuelitas deportivas de todos los barrios.

Feliz Navidad a Don Orione, al Pequeño Cottolengo, a la Asociación Nacer de Ayuda al Prematuro, a las cooperadoras de hospitales, de escuelas, a los maestros rurales, a las mamás cuidadoras, a los voluntarios de los merenderos. A los que tienen poco pero saben que solidaridad es compartir lo que uno tiene y no regalar lo que te sobra.

Feliz Navidad a los trabajadores sociales que impulsaron el programa "Que ningún chico de Villa Caracol duerma en piso de tierra este invierno", que se fue extendiendo a otros barrios, que va a seguir en 2018, que capturó la atención de funcionarios de la Provincia, que estaría buenísimo que se siga propagando.

Feliz Navidad a los voluntarios de la Universidad del Sur, de la Universidad Tecnológica, a los profesionales de distintas áreas (abogados, psicólogos, médicos, contadores) que ofrecen sus saberes de manera desinteresada para solucionar problemas a quienes más les cuesta. Necesitamos que sean más.

Feliz Navidad a Giravida, a las Peluqueras en Acción, a DUBA, al CIC de Spurr, a Los Pibes de Machimbre, a las murgas que trabajan en contener pero también transmiten conocimientos sobre cultura popular, a los que se ponen como meta no solo asistir sino agregar valor a las personas en situación vulnerable.

A las alfabetizadoras que enseñan a leer y escribir a tantos adultos que por mil motivos no pudieron. A los docentes que se ponen la camiseta por encima del guardapolvo en favor de sus pibes.

Feliz Navidad, si es posible que esta fecha mitigue algo de su dolor, a las familias de Micaela Ortega, de Ramiro Barragán, de Néstor Gil, de Mónica Esteban, de todos aquellos que fueron víctimas de la violencia. A quienes siguen luchando, porque hay generaciones detrás que necesitan vivo el fuego de la esperanza.

Feliz Navidad a mis compañeros del diario "La Nueva." y LU2 Radio Bahía Blanca, que cada día se interesan por estar cerca de todos ustedes. Renovamos el compromiso.