Video: se masturbó en un colectivo delante de una chica y lo denunciaron en las redes

Un hombre se masturbó arriba de un colectivo en La Plata delante de una chca de 17 años y fue escrachado y denunciado en las redes sociales por una pasajera que lo vio.

El hecho fue después de la marcha de #NiUnaMenos que se hizo en todo el país.

Según informa 0221.com.ar, la policía detuvo al hombre tras el llamado del colectivero cuando se dio cuenta de la situación.

La joven acosada llamó a su papá que al llegar lo atacó y le pegó.

La pasajera filmó al hombre, lo publicó en Facebook y el video se viralizó en las redes

"La nena lloraba. Me acerqué y le pregunté qué le había pasado y ella me dijo 'estaba atrás, cuando el chofer apago las luces al pasar por Ensenada, el tipo se empezó a masturbar, me chistó para que me diera cuenta y yo me cambié de lugar. Le dije a un chico que estaba cerca pero no me dio bola. Luego él se sentó cerca de donde yo me senté y en unas paradas me bajé'", contó.