El arraigo, la cuña que quedó tras el primer simposio de caminos rurales bonaerenses

Más allá de los diagnósticos y de los eventuales caminos a seguir para el mejoramiento de la transitabilidad de la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, quedó bien en claro —tras concluir el Primer Simposio de Caminos Rurales bonaerense— que está en juego el arraigo de quienes viven en el campo y que, aún, tienen sus proyectos en el interior.

“El arraigo es fundamental, porque hace a la vida del productor y de quienes trabajan con él. Si queremos pensar, de una vez por todas, en el desarrollo con crecimiento de nuestro interior para darle calidad de vida en educación, salud y demás, no debemos corrernos de ese eje”, dijo el dirigente pigüense Roberto Cittadini, protesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y coordinador del simposio.

De la reunión, realizada este miércoles en Rauch, participaron productores de toda la provincia, algunos jefes comunales (menos de una decena, de los 128 distritos productivos entre los 135 de la provincia), autoridades de Vialidad Provincial y el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís.

“Las producciones del campo se han multiplicado por tres o cuatro veces, en todos los ámbitos, pero los caminos siguen siendo los mismos de hace un siglo”, dijo. Cittadini admitió que el 67 % de los caminos rurales bonaerenses está en estado de regular a malo. También que la provincia cuenta con 105.000 kilómetros totales de CR y que 25.000 kilómetros, de ese número, son troncales.

“Si sumamos todas las tasas rurales bonaerenses, más lo que ha girado la Provincia en carácter de Inmobiliario Rural, llegamos a 3.750 millones de pesos por año. Esto es algo así como 28.000 pesos por kilómetro por año que tendría cada uno de los municipios para mantener la red”, explicó.

“¿Si alcanza? Para mantenimiento, sí. Si lo contrastamos a un valor de 2.000 pesos la hora de motoniveladora, nos parece que podría alcanzar”, comentó.

Cittadini dijo que hay que mejorar en la eficiencia. “La intención es poner el recurso humano y económico a disposición del camino rural y con gente que sepa, porque la principal deficiencia es que la mayoría de los distritos no tienen personal técnico idóneo a cargo de las redes viales”, afirmó.

Para mejorar la eficiencia, en el simposio se presentó un manual de buenas prácticas de caminos rurales, con detalles acerca de la planificación de las redes viales; aspectos vinculados a Hidráulica; los aportes y tareas de conservación y una clasificación de suelos y herramientas para mejorar la gestión. Fue realizado por ingenieros de la Asociación Argentina de Carreteras.

“Hicimos un convenio marco y estamos convencidos de que el sustento técnico de profesionales es fundamental para lograr la eficiencia”, agregó.

Cittadini sostuvo, también, que en el simposio quedó en claro la diferencia entre tasa e impuesto. “Se toma una tasa que, por ley, dice que es un aporte para una contraprestación de servicios, como puede ser de alumbrado, barrido y limpieza. Esa tasa vial, lamentablemente, se considera como un impuesto, que es una recaudación de libre disponibilidad del Ejecutivo y, así, los aportes que hace el productor no son plasmados en la red vial. No son pocas las comunas que hacen esto. Y no está bien”, aseveró.

Visión para comprobar experiencias exitosas

“Del simposio nos llevamos el diagnóstico del estado de los caminos rurales: crítico; de regular a malo, en la mayoría de los casos; con todo tipo de deterioro; pérdida de suelo; falta de mantenimiento y que, en épocas de lluvia, se convierten en canales", dijo el médico veterinario Bernardo Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis), quien estuvo en Rauch junto a una delegación del partido de Villarino.

“También rescatamos el compromiso del gobierno de trabajar, antes de fin de año, en un plan de reestructuración y mantenimiento que abarcará 12 mil kilómetros de caminos troncales", agregó.

“Un bloque interesante permitió conocer experiencias exitosas desde la gestión municipal, o entre municipio y productores, en las que se conjugaron las tres P (Participación Público Privada)", dijo.

“Desde Aprovis se trabaja con el convencimiento de que la participación privada, junto a la gestión pública, es el camino a transitar para el mejoramiento de los caminos rurales, arterias por donde circula día a día nuestra producción y sobre todo, nuestra gente de campo", concluyó.