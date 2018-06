Odebrecht: desde Uruguay confirman vínculos de "Corcho" Rodríguez con una empresa ligada al pago de sobornos

La justicia uruguaya confirmó hoy que el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez está vinculado a la empresa Sabrimol Trading SA, constituida en ese país y a través de la cual se habría canalizado el pago de sobornos de la firma Odebrecht a funcionarios argentinos por distintas obras.

La información llegó a manos de la fiscalía federal de Federico Delgado y ahora está también en poder del juez federal Sebastián Casanello, ambos a cargo de la investigación del supuesto pago de sobornos en las plantas potabilizadoras de AySA en Tigre y Berazategui.

Según la acusación, a través de la firma Sabrimol Trading SA se canalizaron los millones de dólares que Odebrecht giró entre 2008 y 2014 por medio de distintas off shore.

La información la había pedido la Oficina Anticorrupción (OA), a partir de detectar que Odebrecht giró 10.210.374 dólares y 684.283 euros a Sabrimol Trading S.A, y en ese marco se estima que el "Corcho" Rodríguez fue el nexo en el pago a sobornos.

Desde Uruguay, remitieron el testimonio de Martín Molinolo Menafra, quien informó que Sabrimol Trading SA está vinculado al empresario: "El accionista real era el señor Jorge Rodríguez. El propietario del 100% del capital accionario de la sociedad, su beneficiario final y accionista real de dicha sociedad era el ciudadano argentino Jorge Rodríguez, conocido también popularmente como Corcho Rodríguez", acotó.

El fiscal Delgado y la Oficina Anticorrupción habían reclamado la indagatoria de Rodríguez, lo que fue aceptado por el juez Casanello.

El empresario también tiene una citación en otra causa del escándalo Odebrecht vinculado al pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento. Sabrimol Trading S.A, constituida en Uruguay en 2007, es formalmente propiedad de un grupo de contadores del "Corcho" Rodríguez, pero para la Justicia su verdadero dueño es el empresario investigado.

Carlos Dentone, uno de sus contadores, lo reconoció ante el fiscal Delgado, sumado a que la empresa Bralex S.A -sí reconocida por el "Corcho"- designó a dos mandatarios en Sabrimol Trading y recibió de esta última empresa transferencias de dinero.

Sabrimol Trading recibió entre 2011 y 2014 unos 10.396.513 dólares y 684.283 euros a través de las off shore Innovation Research Engineering Development LTD, Select Engineering Consulting and Services INC, Magna International Corp, Sabrimol, Southern Cross Aircraft LLC y el Meinl Bank LTD, uno de los dos bancos que la constructora brasilera utilizó para canalizar los pagos ilegales para acceder a la obra pública. (NA)