Mosca: "En Bahía se terminarán todas las obras en ejecución"

De paso por la ciudad, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el abogado Manuel Mosca aseguró que se terminarán "todas las obras en marcha" en la ciudad y se mostró satisfecho por la consolidación de Bahía Blanca como polo energético de trascendencia nacional.

Acompañado por los diputados Santiago Nardelli, Emiliano Balbín, Nidia Moirano y Rosío Antinori, el funcionario mantuvo una reunión con el intendente Héctor Gay, a fin de repasar la situación local y establecer una agenda de prioridades de cara a la definición del presupuesto bonaerense 2019.

"La idea es ver cuáles son las necesidades en materia de infraestructura, para considerarlas para su ejecución", señaló Mosca.

En este aspecto, destacó la voluntad de la gobernadora María Eugenia Vidal de discutir con el gobierno nacional los fondos para garantizar la ejecución de la mayor cantidad de obras posibles.

"La gobernadora mantiene su fuerte compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso vamos a defender, junto con todos los intendentes, los intereses de la provincia", agregó.

Paro y elecciones

Mosca señaló que una posible apertura de paritarias con los gremios "no debe salirse de la realidad", de manera de "hacer las mejores propuestas posibles" pero dentro de los recursos disponibles.

En la misma línea de pensamiento que el presidente Mauricio Macri, aseguró que un paro como el de ayer "no resuelve nada, no soluciona ningún problema" y mencionó que las soluciones estructurales "las encontramos todos juntos o no las encontramos".

Por último, consultado sobre las elecciones del año próximo, aseguró que la gente "valorará todo lo realizado por el actual gobierno provincial.

"Seguramente volveremos a tener el apoyo necesario para seguir gobernando", mencionó.

Balbín-Mosca

En 1946, la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano se impuso en las elecciones presidenciales con el 55% de los votos, venciendo a la coalición de radicales y socialistas, que presentó la propuesta José Tamborini-Enrique Mosca.

En esas elecciones resultó electo diputado nacional el abogado Ricardo Balbín, futuro lider del radicalismo. Mosca, Manuel, no tiene parentesco alguno con aquel Mosca, Enrique.

Pero si lo tiene el diputado Emiliano Balbín con Ricardo. Su papá, Osvaldo, fue el segundo hijo de Ricardo y el primer intendente de Salliqueló en el regreso de la democracia.