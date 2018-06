Desorden por dolor, vaginismo y dispareunia

¿En algún momento sentiste dolor durante el coito o tuviste molestias o dolor en el momento de la penetración?

Uno de los problemas más frecuentes que tenemos las mujeres y que pueden ocasionar molestias para disfrutar del placer sexual o pueden ocasionar dificultades en la relación de pareja, suelen ser las disfunciones sexuales por dolor, el vaginismo y la dispareunia.

Son disfunciones bastante frecuentes y pueden ser de manera esporádica o permanente. Sus causas son diversas y a veces pueden ser muy complejas; como el miedo al dolor, miedo a la penetración o a quedar embaraza, también pueden tener origen en alguna experiencia sexual traumática.

En algunos casos los dolores esporádicos pueden estar relacionados con afecciones ginecológicas la falta de lubricación, falta de estrógenos, sobre todo en la menopausia, candidiasis o infecciones, para lo cual lo primero que te sugiero es que consultes con tu ginecóloga o ginecólogo para tratar estas posibles causas. Los problemas en la musculatura del suelo pélvico también pueden influir provocando dolor.

La falta de educación sexual, muchas veces es un factor común en algunas mujeres y el temor al dolor o a la penetración puede estar relacionado con creencias erróneas, desconocimiento de su cuerpo o mitos que pueden complicar el cuadro que presentan. Un ejemplo es creer que la vagina es un órgano estrecho y muy delicado, lo cual no es cierto, ya que la característica de este órgano es ser elástico y fuerte.

Como dije anteriormente el vaginismo y la dispareunia, pueden limitar la posibilidad de disfrutar del placer sexual u ocasionar limitaciones en la vida intima de la pareja.

El vaginismo es la dificultad que sienten algunas mujeres para permitir la penetración ya sea del pene, el dedo o dildo, a pesar de que se sientan excitadas y estén lubricadas.

Aunque el hecho de no tolerar la penetración no quiere decir que no sea capaz de disfrutar del encuentro sexual o alcanzar el orgasmo. Lo más usual es que el vaginismo sea de origen psicológico y pueda estar relacionado con fobias a la penetración, situaciones traumáticas no resueltas, relaciones coercitivas, etc.

El vaginismo al no poder ser regulado de manera consciente no depende de la voluntad para evitar las contracciones musculares involuntarias que impiden la penetración. El vaginismo puede ser primario, o sea en los primeros años de relaciones coitales, aunque suele aparecer también luego de años de vida sexual sin problemas.

Las mujeres que tienen este tipo de disfunción suelen referir que desean mantener relaciones sexuales pero sienten como si la vagina se cerrara.

En cambio en la dispareunia o coito doloroso, el dolor puede producirse durante la penetración, durante o después del coito y al igual que el vaginismo, puede darse desde los inicios de la vida sexual (dispareunia primaria) o luego de una etapa de vida sexual placentera y sin dolor (dispareunia secundaria). La dispareunia suele tratarse de un problema médico que debe consultarse.

En los casos de dispareunia lo que refieren algunas mujeres es que sienten un dolor muy incómodo o fuerte durante el coito y temen tener algo que malo.

Las relaciones sexuales deben ser placenteras, no naturalices el dolor. Tené presente que si hay dolor siempre es importante que te realices un examen ginecológico, para descartar en primer lugar la presencia de alguna patología orgánica, si se descarta su origen orgánico entonces se podrán evaluar posibles causas psicológicas. Pero también podes informarte y aprender a conocer tu cuerpo y tu respuesta sexual, esto es realmente muy importante para gozar de una vida sexual plena, placentera y satisfactoria.