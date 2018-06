Otro vallado que pone en alerta

Desde hace demasiado tiempo, muchos bienes patrimoniales de nuestra ciudad no atraviesan un buen momento.

Sobre todo los de carácter monumental y en manos de privados o entidades que no terminan de definir el destino o uso de edificios emblemáticos.

Es el caso del ex Banco Hipotecario Nacional (avenida Colón y Vicente López, sin uso desde hace diez años), el ex Hotel Sudamericano (avenida Colón y Brown, desocupado desde hace más de una década) y la Escuela Nº 2 (Vieytes 51, vallado por tiempo indefinido a causa de su mal estado).

Se trata de inmuebles emblemáticos de la ciudad, contundente testimonio de su crecimiento y evolución, con una arquitectura destacada, un aporte artístico al paisaje urbano y una presencia que debiera destacarse como símbolo de nuestra historia y muestra del respeto y cariño de los bahienses por su pasado.

Ahora será el turno de otra obra emblemática.

En la sección “Entre Tasas y Café” de este diario se anticipó el próximo vallado del edificio de Avenida Colón y Estomba que desde 1921 es ocupado por la Aduana Nacional, en principio con la idea de iniciar obras de mejoras y mantenimiento.

Este inmueble es de las más antiguos de la ciudad. Fue construido en 1904 para servir como sede del Banco de la Nación Argentina, según un diseño del afamado arquitecto Alejandro Christophersen y con la mano de obra del empresario local Antonio Gerardi.

La entidad bancaria dejó de ocuparlo en 1921 (se mudó a pocos metros del lugar) y lo cedió a la Aduana.

Sería muy triste que se hiciera ese vallado sin tener en claro qué tipo de obra se va a realizar y, sobre todo, contar con el proyecto y los fondos necesarios, atendiendo a lo delicado de ese tipo de intervenciones de prevención y para evitar tener durante meses y meses un vallado en pleno centro de la ciudad, ocultando uno de sus más destacados edificios.

Es muy importante que la Municipalidad de Bahía Blanca, los colegios profesionales, las universidades y todas las entidades representativas de la ciudad se ocupen por evitar que este tipo de intervenciones siga afectando a la ciudad, a su historia y su estética. Que se interesen por tener datos precisos de los trabajos a realizar y participar en todas las decisiones.