Aguinaldo: se demorará el pago en tres municipios de la zona

Agencias de La Nueva. / laregion@lanueva.com

Al menos tres municipios de la región están vislumbrando problemas para pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo y los sueldos de junio. La situación no es crítica -ninguno ha manifestado la imposibilidad de cancelar sus obligaciones con los trabajadores-, pero sí se advierten inconvenientes para reunir los fondos necesarios en término.

Los más complicados son Coronel Suárez y Adolfo Alsina; y, en menor medida, Puan.

En el caso del distrito alsinense, fuentes del Ejecutivo dijeron a La Nueva. que llegarán a pagar los salarios de junio “durante el curso de la semana próxima (la que arranca hoy) o en los primeros días de la otra”, pero no junto con el medio aguinaldo.

“Todavía no está definido cómo se va a manejar el pago del medio aguinaldo. Aspiramos a que no sea después del 10 (de julio), pero la secretaría de Hacienda es la que definirá cuándo estarán los fondos disponibles. No estamos tan bien como queremos, pero tampoco tan mal; con los empleados vamos a cumplir”, sostuvo un allegado al intendente David Hirtz.

En cuanto a la situación de Coronel Suárez, la contadora Silvana Weimann, secretaria de Hacienda del Municipio, dijo que se decidió abonar primero el medio aguinaldo y posponer por algunos días la cancelación de los sueldos.

“El aguinaldo se pagará el viernes 29, como lo marca la ley”, confirmó, aunque reconoció que podría haber algún inconveniente con la cancelación de los salarios de junio.

“En cuanto al sueldo -añadió- no está confirmado si la totalidad se pagará con el aguinaldo, porque los números son muy finos”.

Confirmó que para cumplir con el medio aguinaldo se decidió recurrir a un adelanto de coparticipación provincial, el cual se prevé compensar “entre julio y noviembre”.

Weimann señaló que la municipalidad necesita unos 50 millones de pesos para poder cumplir con sueldos y aguinaldos, y hoy esa cantidad no está disponible en las cuentas de gastos corrientes.

“Por eso, si no llegamos (a reunir esa cifra) pagaremos primero el aguinaldo completo y una parte del sueldo, y completaremos el resto durante la siguiente semana. Recién entre el lunes y martes de la semana que viene (por hoy y mañana) sabremos cuánto dinero podremos depositar el jueves 28 en el banco”, dijo Weimann.

En una situación que no es la ideal, pero sí es mejor que la de Suárez y Adolfo Alsina, está el municipio de Puan: según fuentes comunales, el sueldo se pagará en término y, el medio aguinaldo, entre el 5 y 6 de julio.

“Antes, imposible -se aclaró desde el gabinete-. Puede variar el día del depósito, pero estimamos que sería para esa fecha”.

Sin problemas

En el resto de la región no se observan problemas para cumplir con las obligaciones salariales. Algunos, de hecho, ya depositaron el medio aguinaldo la semana pasada. Es el caso de Tornquist, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Patagones y Guaminí. Unos lo hicieron el miércoles, como Guaminí; otros, como Pringles y Tornquist, el último viernes.

“Tomamos la decisión de hacer el esfuerzo y pagar esta semana para que la gente deje de perder plata por la devaluación”, se sinceró el intendente montehermoseño Marcos Fernández.

Otros cinco municipios confirmaron que pagarán el medio aguinaldo en el curso de esta semana, última hábil del mes.

Se trata de Coronel Dorrego, Saavedra, Tres Arroyos y Villarino, donde los depósitos se efectuarán entre el miércoles 27 y viernes 29.

Paritarias: en Suárez siguen sin ponerse de acuerdo

Mientras se define el pago del medio aguinaldo y los sueldos de junio, sigue sin resolverse la paritaria de los trabajadores municipales de Coronel Suárez. Las partes no logran ponerse de acuerdo, por lo que no se descartan que el gremio anuncie medidas de fuerza de un momento a otro.

El viernes 22 representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y del gobierno de Roberto Palacio se encontraron en el ministerio de Trabajo, donde los trabajadores expusieron su rechazo a la nueva propuesta del Ejecutivo. Tras un largo debate, se fijó una nueva audiencia para el jueves 28.

El gobierno de Palacio había ofrecido ya una suba del 6% a marzo de este año y ahora, en la paritaria de mayo, ofertó un 4% a mayo y un 3% a julio, para cerrar el semestre en un 15,8 %.

“Los números de la municipalidad son muy finos y los fondos afectados no los podemos tocar. Del resto, un 80% se nos van en sueldos. No tenemos gran capacidad de negociación. Queremos mejorar la oferta y anticipar el 3% de julio al mes de junio, para que ingrese en el aguinaldo, pero las dilaciones del gremio nos complican”, dijo Silvana Weimann, secretaria de Hacienda del Municipio.

Hemos pedido un adelanto de coparticipación para poder pagar los aguinaldos”, explicó Silvana Weimann.

A su vez indicó que “la municipalidad no puede castigar a un sector o a los proveedores en pos de lograr una mejora salarial”.

Por su parte el secretario general del STM, Rubén Allende, indicó que “de acuerdo a la última paritaria, nuestra base de cálculo no puede ser inferior al 90% del salario mínimo vital y móvil”.

“Sin embargo, nos ofrecen para el primer semestre menos del 4%. Es una burla al trabajador municipal”, disparó.

Allende mencionó que, de no tener dinero, el Ejecutivo debe pedir un auxilio financiero a la provincia, pero no para pagar los aguinaldos, sino para mejorar la oferta.

“El trabajador se siente estafado, el otro día una mucama se nos descompuso en el trabajo por inanición, porque o paga los servicios o come. Queremos un piso del 20% y un 40% de recomposición salarial”, sostuvo.

A su vez remarcó que “hay compañeros que pretenden medidas más enérgicas, no queremos complicar a la comunidad, pero son los trabajadores los que deciden en Asamblea, veremos qué sucederá la semana que viene”.

“El gobierno municipal tiene 14 millones que llegaron de provincia y debe ponerlos en el sueldo de los municipales en aras de la paz social y el bien de la comunidad. La asamblea pide un piso del 20 % porque es la cifra que le otorgaron de aumento a los profesionales que brindan las guardias médicas”, comentó.

Entre otras cosas el gremialista dijo que el básico del trabajador municipal sigue estando muy bajo y que ha sufrido mucho con el aumento de las tarifas.