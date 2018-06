Bahía de los escándalos

--Buen día, Juan María, 36 años de amistad y café hubiesen merecido empezar con alguna alegría en materia deportiva, pero bueno, parece que no hay mucho para rescatar, apenas que Nigeria nos dio algo de vida...

--La esperanza jamás se pierde, pero lo del jueves fue un verdadero papelón y el problema es que dependemos de nosotros...

--Coincido, pero lo que más vergüenza me da es ver los productos que salen de esta sociedad. No me refiero a todos los argentinos, pero duele ver lo impresentable que somos en muchos aspectos, desde la AFA y el técnico, hasta los hinchas.

--Uhhh siii, ni hablar, sobre todo porque hubo un caso muy cercano, el del bahiense y su videíto de cuarta. ¿Sabés algo más?

--Que seguramente se debe querer matar por la estupidez que hizo. No sé con qué cara va a atender después del escándalo en el supermercado de calle O’Higgins, a unas pocas cuadras del centro.

--Encima el escrache fue nacional, salió en todas partes y en “La Nueva.” los lectores que comentaron la noticia y hasta pusieron la dirección y teléfono del videasta, exponiéndolo aún más al escarnio público.

--Sí, lo vi y te digo que la condena social es muy fuerte, sobre todo porque se trata de un comerciante exitoso que en los últimos años creció muchísimo. En definitiva, un golpe a “la ilusión” de ser mejores en todo.

--Otro episodio que tampoco deja bien parada a Bahía es el caso Bobinas Blancas, ahora volvimos a ser noticia nacional con otro escándalo.

--¿Qué tenés del tema?

--Los pasillos están al rojo vivo y los comentarios abundan.

--¿Cómo sigue la historia?

--Mirá, existe mucho hermetismo por parte del juez y el secretario de Campana y todos los efectivos policiales que actuaron son de Capital Federal, así que mucho no se sabe. Desde ya te puedo anticipar que no se descartan nuevos allanamientos.

--Ok, pero paremos un poco el ritmo. Contame algo más relajado.

--Dale. En barrios humildes como Tierras Argentinas avanza un plan de Edes para regularizar gente enganchada. Lo van a poder hacer gracias al programa de mejoras habitacionales que encabezan Pancho y equipo. Con las casitas en mejores condiciones será posible hacer una instalación legal, pagar con tarifa social y, tan importante como eso, será algo más seguro para las familias. Viste que los cortocircuitos pueden provocar desgracias.

--Está bueno, es un drama el tema de los enganchados a la luz. Pasa mucho en la periferia, lamentablemente.

--Periferia... y no tanto.

--¿A qué te referís?

--El otro día un amigo me contó que a su edificio, un muy lindo complejo ubicado en el macrocentro, llegó un electricista porque había unos problemitas en el servicio.

--¿Y?

--Parece que este buen hombre empezó a revisar las instalaciones y de inmediato se dio cuenta qué fallaban. Resulta que algunos consorcistas habían decidido derivar gastos.

--No entiendo.

--Unos cuantos propietarios o inquilinos se habían enganchado de sus vecinos. Así como te lo digo. Es más, cuando pusieron todos los cables en orden, pasaron unas semanas y llegaron las primeras boletas de electricidad. Los que cumplían con todas las de la ley recibieron tarifas con valores hasta un 50% por debajo de lo que llegaba antes.

--¡No te puedo creer! ¡Gente que se supone que tiene educación!

--Eso, y no te cuento el “negocito” que hizo alguno que otro con unas cocheras que hacía tiempo no se ocupaban.

--No me digas...

--Tenés razón. Mejor no te digo. Sigamos con otra cosa.

--Te cuento una buena nueva del ámbito judicial.

--¡Bien! Siempre traés pálidas de Tribunales...

--Bueno, es lo que marca la cruda realidad. En este caso debo decirte que el viernes 15 juró el nuevo perito informático de la Fiscalía.

--Qué buena noticia, ¿era muy necesario, no?

--Ni hablar. Acordate que cuando se produjo la megaestafa en perjuicio de la Sapem, no se pudo avanzar en tiempo y forma con el análisis tecnológico del caso por la renuncia del perito anterior.

--De esa situación ya pasaron dos años.

--Sí. Lo concreto es que el cargo quedó en manos de Juan Forgia, quien trabajará de manera muy estrecha con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, que tiene a su cargo el análisis de las comunicaciones. Aunque también estará a disposición de otros investigadores.

--¿Y cuenta con los recursos técnicos para esa tarea?

--Mirá, sobre fines del año pasado la Fiscalía General sumó aparatología para el análisis de las comunicaciones. Adquirió un software que tenía un costo cercano a los 800 mil pesos y que fue fabricado por una empresa de Israel.

--Bueno, esperemos que con el aporte humano y el tecnológico se pueda trabajar con la eficiencia que exigen estos tiempos, casi dominados por lo todo lo virtual.

Las grandes obras para Bahía, ¿sí o no?

--Vayamos al tema de todos los domingos, el de las grandes obras. Debo reconocer que la pegaste hace una semana cuando anticipaste que el jueves pasado se firmaba el contrato para empezar la autopista de Sesquicentenario, El Cholo y parte de la 3 Sur. Trámite que finalmente anunció Vialidad Nacional.

--Sí, parece que se larga porque funcionarios y empresarios firmaron el acta de replanteo y corre el plazo para su ejecución, que es de dos años. Además, me comentaron que el viernes se firmó el último acuerdo de reubicación con las familias que ocupaban tierras en la traza de la futura autopista, con lo que quedó todo despejado.

--Entonces se hace.

--Sí, pero sigo siendo tan cauto como antes porque en materia de obras públicas, a nivel de Nación, la incertidumbre aumenta con el paso de los días.

--¿Te referís al tema de los pagos?

--Claro. Los funcionarios aseguran que lo que está en marcha va a continuar, lo otro no, pero la realidad es que llevan cuatro o cinco meses de mora en los certificados, con este nivel de tasas de interés no hay acceso a crédito ni negocio que lo resista y las empresas temen que no se vayan a cumplir los cronogramas de pago porque de hecho el gobierno nacional ya no lo está cumpliendo.

--Pero el ministro de la Producción dijo que no se debe interrumpir la cadena de pagos...

--Sí, pero por otro lado su mismo gobierno le pisa el pago a todos los proveedores. Te repito, hay mucha incertidumbre y una certeza: el ajuste viene y será muy duro.

--También acaba de adjudicarse la ruta segura en la 3, entre Azul y Dorrego, que se va a hacer por el sistema de Participación Público Privado (PPP).

--Si no ocurre nada raro, los primeros seis corredores que se licitaron en el país se van a iniciar seguramente en los próximos 90 o 120 días. El tren Bahía – Vaca Muerta va a salir porque tienen una buena ecuación económico financiera, el resto de los proyectos PPP, salvo cosas muy puntuales, tienen poquísimas chances de darse, entre ellos la autopista Bahía–Dorrego. Me parece que este verano, cuando vayas a Monte, no vas a ver muchas máquinas que digamos.

--Crucemos los dedos. Che, leí que a nivel nacional la UOCRA de Gerardo Martínez se manifestó en alerta porque se pueden perder entre 40 o 50 mil puestos de trabajo por la caída en las obras públicas. ¿Qué puede pasar a nivel local?

--Bahía no saldrá indemne, eso seguro. De hecho ahora, con la paralización de las obras de ABSA ya se perdieron 200 puestos de trabajo.

--A propósito. ¿Divide aguas el paro de mañana?

--Algo de eso hay. Por un lado se va a notar porque no habrá bancos, transportes ni escuelas, pero más del 80% de los comercios adheridos a la Corporación manifestó su intención de abrir sus puertas, aunque hay cierto temor por eventuales represalias.

--La mano viene durísima porque cerrar les implica seguir perdiendo en una plaza comercial que no está fría, sino helada...

--Claro. La policía va a reforzar sus patrullajes no solo en el centro sino también en lugares claves, como las concesionarias de autos que exhiben sus vehículos en las veredas, pero ojo que hay bronca en todos los sectores. Si no fijate en el de los petroleros, donde peligran cientos de puestos de trabajo por la paralización de la refinería de Loma Paraguaya.

Bronca en el sur con una empresa local

--Ya que hablaste de malestar. Dónde hay mucha bronca es en Bariloche y contra una empresa bahiense ¿No?

--Sí. Los empresarios del sur vinculados al turismo joven pusieron el grito en el cielo porque consideran como una ofensa la campaña que hizo London Travel para promocionar sus destinos de crucero para los viajes de egresados.

--¿Tenés más datos?

--Claro. Dijeron sentirse conmovidos porque jamás vieron una campaña tan violenta y negativa contra Bariloche.

--¿Fue para tanto?

--Y... una cosa es promocionar las bondades de tu producto y otra tirarle tierra encima al de la competencia. “Vengo a hablarles de un viaje de egresados”, dice un joven llamado Franco Masini cuando comienza el spot. Luego se muestra una foto de Bariloche y el chico agrega: “No, no, les hablo de un viaje de egresados en serio”. Poco después, al mencionar los paseos, enumera: “Cerro Catedral, Circuito Chico... No, no, lo que va es Angra Dos Reis y Punta del Este: ¿no es mejor que el frío?”.

--Uhhh.

--Sí, incluso el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, cuestionó las fotos de jóvenes mostrando carteles en los que se lee “Brc” con un dibujo del dedo del medio levantado. Luego de seguir criticando a la empresa bahiense dijo que las autoridades del ministerio de Turismo de Nación ya están al tanto y, como contragolpe recordó que “hoy la venta de pasajes al exterior está casi detenida”.

--Bueno, si querían hacer marketing con esto y estar en boca de todos, lo consiguieron...

--Guerra en puerta. Mejor pasemos al tema deportivo. ¿De Olimpo tenés alguna novedad?

--Ya empezó la pretemporada al mando de Darío Bonjour, pero hasta que no retornen al país Mauro Altieri y Christian Long el mercado de refuerzos no se va a mover. Por lo pronto hubo charlas informales del DT con algunos jugadores de la Liga del Sur para saber si les interesaría militar en la B Nacional.

--¿Ya se saben los nombres?

--Eduardo “Cocho” López, en LU2, y Sergio Peyssé, en “La Nueva.”, ya hicieron públicos tres. Ellos son Franco Lefiñir, de Tiro Federal; Gabriel Jara, actualmente en Sansinena, y el tercero es Bruno Díaz, quien fue dirigido por Bonjour en su paso por Tiro pero que hoy está en Huracán.

--¿Y los otros nombres que faltan?

--El restante sería un lateralista que jugó en las divisiones formativas aurinegras, aunque lo dejaron libre y se fue para la parte alta de la ciudad. Tampoco descartaría a un delantero que viene haciendo muchos goles en un equipo de Punta Alta.

--¿Escuché que Bonjour quiere retener al “Chori” Vega?

--Sí, porque lo considera muy importante dentro del vestuario por su experiencia, sobre todo porque los dirigentes ya le avisaron que no vendrán más de 6 refuerzos de cierta jerarquía. Por lo pronto David quedó en contestar en los próximos días porque la rebaja en su sueldo será bastante y antes de responder pretende cobrar lo que le adeudan.

--¿Los equipos del Federal A ya se están moviendo?

--Falta todavía para que Sansinena y Villa Mitre vuelvan a tener acción, pero los dos buscan definir sus cuerpos técnicos. Por lo pronto, en el equipo de Cerri es sabido que habrá una reconciliación entre dos pesos pesados que parecía imposible a simple vista: Julio Román y Dámaso Larraburu.

--¿Y en la Villa?

--Como te anticipé hace varias semanas, ya le avisaron a Sergio Priseajniuc que no le renovarán el contrato que vence a fin de mes. Y la mira, como también te dije hace bastante, está puesta en Carlos Mungo.

--Bien. ¿De la región tenés algo?

--Una buena: la semana que viene, después de meses de sequía, se licita una obra vial relativamente importante para la región.

--¿Alguna repavimentación?

--No, no tanto. Se licita la rehabilitación y conservación de rutas provinciales en jurisdicción del Departamento Zona XI Bahía Blanca, por una cifra superior a los 80 millones de pesos.

--Bueno, en épocas de vacas flacas, noticias como esta son bienvenidas. Pero tirame alguna data más...

--Arranco por lo que más te puede llegar a interesar: la ruta 3 vieja, desde la rotonda de la 51 hasta la ruta nacional 3, vital para descomprimir las idas y venidas de los balnearios, sobre todo en momentos pico del verano.

--En algunos tramos está muy bien esa ruta, pero en otros es un calvario. Lo que te ahorrás en kilómetros lo terminás perdiendo en tiempo, porque tenés que ir a 50 kilómetros por hora.

--Bueno, confirmado por Vialidad que entra en el plan de bacheo. Sumá también la reparación de pozos en 83 kilómetros de la ruta 51, entre Bahía y El Divisorio, así como otro tramo de 37 kilómetros de esa misma carretera en el partido de Pringles.

--Te sigo.

--Y por último, también tienen previsto bachear la 76, desde la ruta nacional 3 hasta el río Sauce Grande y desde allí hasta el límite entre General La Madrid y Coronel Suárez.

--Espero un buen trabajo en ese tramo, que está destrozado y es un riesgo para los conductores. Varios han arruinado el tren delantero del auto y abollado llantas en los pozos increíbles que se ven en sitios clave.

--Te cambio de tema y te llevo para el lado de los municipios.

--Dale. ¿Con qué vamos a arrancar el semestre?

--Con preocupación.

--Epa...

--Y, es lo que hay. Por el lado de la obra pública se vienen meses de “aguante”, con inversiones relativamente importantes pero que derivan de compromisos asumidos hace meses o que vienen presupuestados de 2017. Nuevo y de gran envergadura no hay nada. Por otro lado, se viene lo que muchos creen que será un duro segundo semestre con los gremios.

--¿Será para tanto?

--Vaya uno a saber, pero el panorama se ve gris plomizo y oscureciendo. El motivo es uno: están a dos meses o menos de que se dispare la cláusula gatillo o de revisión que acordaron con los sindicatos.

--Entre enero y mayo, los técnicos del CREEBBA ya midieron un aumento del 11,3%.

--Exacto. Sumale dos puntos más en junio, otros dos más en julio y ya están en el 15% que la mayoría había cerrado para el año, y con el cual esperaban llegar al último trimestre sin disparar los reclamos sindicales. El miércoles mantuve una charla sobre este tema con un funcionario muy cercano a un intendente de la región, y me confió que están preocupados. Palabras más, palabras menos, la frase que me dejó fue: “el escenario de conflicto que esperábamos tener recién en noviembre o diciembre lo vamos a tener en agosto”.

--Imagino que una parte de esa preocupación está ligada al arrastre que esto pueda tener en 2019...

--No tengas dudas. Lo que los gremios no logren de aquí a diciembre lo van a ir a buscar a pie firme a partir del inicio del año electoral.

--¿Ya hay algún conflicto desatado en la región?

--Todavía no, pero el río está sonando. En Suárez, por ejemplo, aún no cerraron la paritaria, pero ya se empieza a ver cómo la inflación está influyendo sobre los porcentajes de la negociación.

--Pasamelo en limpio.

--El intendente Roberto Palacio había ofrecido 6% a marzo, más 4% en mayo y 3% a julio, con la posibilidad de adelantar esta última suba a junio. Es decir, 15,8% acumulativo antes del medio aguinaldo. La respuesta del gremio es que es insuficiente.

--Panorama complicado.

--Imaginate: Suárez tiene comprometido el 80% de su presupuesto para sueldos, y para pagar el medio aguinaldo pidió un adelanto de coparticipación. En este escenario delicado, pero con índices de inflación que justifican plenamente su reclamo, el gremio le pide más.

Preocupación por San La Muerte

--Che, ¿y qué me contás de la preocupación que hay en Pigüé por lo que algunos han denominado como El Culto a San La Muerte?

--Mirá, más allá de toda la cosa esotérica, acá el conflicto son las estafas a las que son sometidos los creyentes y, lo que es más grave, los aprietes psicológicos que reciben cuando se avivan de que los están estafando y quieren dejar de desembolsar plata a cambio de nada.

--Tengo entendido que el Foro de Seguridad de Pigüé tiene cinco casos documentados, pero que uno solo llegó a la instancia de la denuncia. ¿Qué tenés de eso?

--Sí, lo confirmó Eugenio Favre, presidente del foro. En los cinco casos, hablamos de personas que desembolsaron fondos para recibir algún tipo de “beneficio espiritual” mediante ritos, trabajos y cosas por el estilo. Y luego, cuando quisieron frenar los pagos, empezaron a recibir mensajes intimidantes.

--Amenazas, querrás decir...

--Ese es el punto de conflicto en este caso. A ver... si a mí me dejás un muñeco vudú con alfileres clavadas en la puerta de mi casa, lo primero que hago es reírme y después, si está lindo, lo uso de alfiletero. Otras personas, mucho más creyentes que yo en este tipo de cosas, pueden ver en ese objeto una fuerte amenaza contra su vida.

--Claro, el tema es que la Justicia también lo vea así...

--Exacto. Y ahí es donde arranca el conflicto, porque el creyente se considera gravemente amenazado pero, al no tener el respaldo que necesita y sentir mucha vergüenza, accede a los pedidos del extorsionador en cuanto a mantener el vínculo comercial-espiritual.

--¿Y es para tanto el tema?

--Según denunció Favre, las personas involucradas han recibido desde amenazas telefónicas directas hasta encubiertas, a través de muñecos y fetiches. En paralelo, contó en una radio pigüense, siguen recibiendo en el foro de seguridad denuncias de vecinos que ven rituales en el cementerio durante la noche o que encuentran altares en sitios públicos. Incluso –comentó- tienen denuncias con nombre y apellido que involucran a personas que presuntamente han hecho sacrificios de animales, o que se han sido vistas llevándose tierra de la necrópolis por la noche.

--Uy, qué paranormal se está poniendo esta charla, amigo...

--Ja, tranquilo, que acá la cuestión de fondo son las estafas y, de comprobarse, el maltrato de animales o la profanación de tumbas.

--Contame más, entonces, sobre lo que está haciendo el foro.

--Como primera medida, se están contactando con especialistas en cultos, de Capital Federal, para asesorarse. Y siguen acompañando a las víctimas de las estafas o aprietes, tratando de ver cómo pueden llevar su caso a la Justicia. No es fácil: hasta ahora, sólo han conseguido avanzar con un caso que se logró encuadrar como amenaza, y se obtuvo una orden de restricción.

--Ojalá que le puedan dar un corte al tema.

--Cambiando de tema, me hablaron muy bien del CORE, el Instituto Cardiovascular que hay en el Hospital de la Asociación Médica. Un amigo se tenía que hacer un cateterismo y lo atendieron personalmente los hermanos Calvo en un laboratorio de primera.

--Y sí, Gonzalo y Alejandro son excelentes profesionales, pero además invierten en los últimos adelantos tecnológicos, como el nuevo equipo Philips importado desde Holanda, que se lanzó al mercado a mediados del 2017 y del que sólo hay 3 en el país para el tratamiento por cateterismo. Tu amigo seguro estuvo en muy buenas manos.

--Me dijeron que sólo hay tres equipos de ese tipo en el país.

--Así es, el equipo nuevo sirve para diagnosticar un problema de salud y, eventualmente, tratarlo si es necesario con la ya conocida angioplastia. No se cambia nada de todo lo que antes se hacía, pero ahora el servicio cuenta con una exactitud diagnóstica que deriva en una precisión terapéutica.

--¿Y tienen capacidad de recibir pacientes de todo Bahía y la zona?

--Por supuesto. Hace ya 6 años que están en el HAM y desde el año pasado también están en Punta Alta, atienden en el Hospital de la Base Naval para cubrir desde la consulta inicial: electrocardiograma, diagnósticos funcionales (doppler, eco estrés) y hemodinamia, que son los estudios por cateterismo, es decir la parte más compleja dentro de la cardiología.

--Bueno, ahora te tiro algún dato yo. ¿Te conté sobre alguno de los múltiples servicios que tiene Bonacorsi?

--No, contame...

--Cremaciones y Árboles de la Memoria. La cremación permite un servicio funerario tan individual y personal como la vida que se está homenajeando, pero no reemplaza al servicio funerario ni debe hacerlo. Como la inhumación en tierra o nicho, es otra forma de disposición final. Es aconsejable siempre una ceremonia privada previa, la que ayuda a los seres queridos a compartir el dolor, homenajear la vida de la persona que ya no estará y, comenzar a aceptar su partida.

--¿Y de qué se trata el otro?

--Y en el caso de Árboles de la Memoria, es el único recordatorio que ayuda a la ecología, forestando la ciudad con recuerdos. Igual que el árbol, el homenaje se mantiene a través del tiempo y los familiares siempre recordarán a quien ordenó plantarlo, dónde y cuándo se plantó. La plantación se hace teniendo en cuenta las necesidades de forestación de la ciudad. Será pequeño cuando se plante, pero crecerá y será un digno homenaje, y un regalo para las futuras generaciones.

--Veo que el Grupo Bonacorsi siempre está a la vanguardia, y las cosas que hacen las hacen muy bien.

--Así es. Te comento que el otro día fui al shopping a ver una película a la nueva sala de cine con una tecnología de sonido ultra moderna. Además, en el patio de comidas pusieron una pantalla que pasan partidos del mundial. Siempre están haciendo cosas nuevas y ahora que cumplen 20 años más. ¿Sabés qué es lo próximo que se viene?

--Me contaron que para las vacaciones de invierno, van a tener dos semanas con shows infantiles gratis para todos los chicos y están preparando algo muy especial para el día del niño. Un aporte genial en un momento complicado para los padres.

--¿Algo más?

--Varias cosas más. Por ejemplo, algo que nos tiene que llenar de orgullo como bahienses es la apertura de la sucursal 126 de la Cooperativa Obrera. Siguen acercando sus supermercados cooperativos a la gente de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

--¿Este dónde estará ubicado?

--En San Nicolás. Abre este jueves 28 y con todo: carnicería y fiambrería con atención personalizada, Coopehogar, perfumería y limpieza con amplio surtido. Y para más comodidad, estacionamiento.

--¿Y arrancan de cero?

--No, mucho mejor, Incorporan a 49 exempleados del supermercado Lagostena. Los que recibieron capacitaciones durante más de un mes. Pero hay más, durante la etapa de refacción de la sucursal los colaboradores brindaron servicios comunitarios en hogares, merenderos y centros de jubilados. Las actividades incluyeron asistencia alimenticia, apoyo escolar y tareas de mantenimiento, entre otras.

--Veo que a pocos años de llegar a su centenario La Coope sigue creciendo en beneficios de sus asociados.

--Claro, como el de La Coope en Casa, la plataforma para hacer las compras a través de internet, que ahora también se renovó: comprar es más veloz y la página es más clara y más fácil de usar, intuitiva y amigable. Sumale a eso la comodidad de poner a tu alcance toda la calidad y frescura de sus productos con la comodidad de recibir el pedido en tu casa o pasarlo a retirar por la sucursal del shopping.

--Che, mientras pido otro café. Mirá lo que me descargué en el celular...

--A ver... ¿EDES Móvil?

--Sí, en mayo lanzaron es la nueva app de EDES para que puedas gestionar tu suministro cada vez más fácil. EDES Móvil y la sucursal virtual.

--¿Sirve para reclamos?

--Para eso y para mucho más, por ahora habilitaron las funciones de trámites y reclamos y dentro de dos meses agregan la posibilidad de pagar tu factura con el móvil. Además están trabajando para que la app te avise cuando se corta la luz por problemas de media tensión, por qué se cortó, en cuánto tiempo normaliza y después te pregunta si normalizó el servicio. Con EDES Móvil podrás realizar consultas sobre tu facturación, gestionar trámites, iniciar reclamos y radicarlos.

--Pasando a otro tema, te cuento que pasé por la zona de Corfo.

--Me imagino poca actividad, porque el período de riego ya terminó.

--No. Todo lo contrario. Las máquinas están a full en la limpieza y acondicionamiento de los canales con vistas a la próxima temporada.

--Leí en “La Nueva.” que no se detienen las obras.

--Sí. Porque avanza el proyecto de telemetría con tecnología de punta a nivel mundial y ahora “Cacho” Somenson ya fue en busca de revestir canales.

--Por lo que veo es una región que no se detiene.

--Para nada. Ojalá que este año acompañen las nevadas y se recuperen las reservas en Casa de Piedra.

--¿Viste el nuevo emprendimiento de oficinas ultra modernas de Bahía?

--¿El edificio de oficinas de Estomba 724? No me digas que tenés detalles... ¡me hablaron maravillas de ese edificio!

--Exactamente, el E724 es un edificio de oficinas de última tecnología, único en Bahía, llevado adelante por un sólido grupo empresario.

--Ubicado entre el Hospital Municipal y el Español...

--Claro, y ya que se trata de una zona de gran congestión de estacionamiento, tienen 155 cocheras que se pueden usar tanto para las oficinas como para externos.

--¡Bien ahí!

--Son oficinas inteligentes con alto nivel de seguridad y con una tecnología que puede soportar una alta demanda de transmisión de datos.

--¿Y las oficinas cómo son?, me refiero al tamaño.

--Hay para todos los gustos, oficinas grandes y chicas, las grandes son de aproximadamente 400 m2 y las chicas de 35 y 70 m2. Acordate, se van a pelear para estar ahí y no son para los que se duermen.

--Bien, pagá y vamos, pero antes cerrame con un pálpito para el martes...

--Me la juego: 2-0 contra Nigeria y en octavos sacamos del Mundial a Francia por penales...

--Muyyy optimista, lo tuyo...

--Siempre. Nos vemos el próximo domingo y vemos qué pasó.