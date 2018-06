¿Y los refuerzos de Olimpo...? Suenan algunos nombres del ámbito local

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Mientras se juega el Mundial, ¿qué es lo que pasa en Olimpo? De todo un poco. El club está en “coma” económico, la dirigencia sigue luchando con deudas que desbordan por todos lados y en lo estrictamente futbolístico no está claro el armado del plantel que afrontará la edición 2018-2019 de la B Nacional.

¿Por qué no está claro? Porque algunos de los que están ven con buenos ojos la idea de emigrar, y los que tienen contrato y todavía no se presentaron a entrenar (el jueves se puso en marcha la pretemporada, acá en nuestra ciudad) reclaman que no cobran sus sueldos desde febrero pasado.

Rodrigo Caballuci, Jorge Carranza y Daniel Ibáñez, todos con vínculo vigente más allá del 30 de este mes, ya le avisaron a los directivos que no comenzarán las tareas junto a sus compañeros hasta que no les salden salarios atrasados.

En pocos días se vencen los convenios con Luis Vila y Sergio Ojeda, quienes intimaron al club mediante carta documento y la seguirán en Futbolistas Argentinos Agremiados pidiendo la inhibición.

El mismo camino elegirá Ramón Lentini, con contrato hasta junio de 2020, quien no quiere llegar a un acuerdo con la CD para rescindir de común acuerdo y continuará exigiendo el pago de sus haberes por la vía legal.

Otros casos están en veremos: ¿Silva Torrejón?, ¿David Vega?, ¿Gonzalo Porras (firmó hasta mediados de 2019)?

En el Departamento de fútbol del aurinegro hay más dudas que certezas. Claro, las decisiones las deben tomar los dos máximos responsables del manejo de la institución: el presidente Mauro Altieri y el vice primero Christian Long. Pero ambos están en Rusia, así que habrá que esperar. Pero... ¿hasta cuándo?

“Las principales novedades surgirán después del partido de la Copa Argentina (por los 32avos de final debe enfrentar a Aldosivi, el 20 de julio con horario y sede a confirmar). Más que nada por el tema de los refuerzos. Ofrecimientos hay un montón, pero todos los casos hay que analizarlos”, me informaron desde el club.

Bien. Entonces digo lo que sé: los primeros nombres sobre posibles incorporaciones pertenecen al ámbito local, todos conocidos por el flamante DT Darío Bonjour.

Ojo, son jugadores que suenan, que son del gusto del entrenador pero que no empezaron ningún tipo de negociación con gente vinculada a Olimpo.

Pero ellos ya saben del interés olimpiense. Uno es delantero, muy rápido, de 22 años y actualmente en Sansinena: Gabriel Jara. El otro es volante central, de 29 años y juega en Tiro Federal: Franco Lefiñir.

Y el tercero es el mediocampista Bruno Díaz Bittner, nacido en Villa Iris, a punto de cumplir 23 años y con pasado en las inferiores del aurinegro. Quedó libre al momento de firmar su primer contrato, recaló en Tiro y ahora defiende la casaca del “Globo” del bulevard.

Otro tema: Roberto Depietri, a quien llamé a su teléfono celular y no contestó, no asumió y no asumiría como manager de Olimpo. Algunos afirman que "desapareció del mapa" porque no le dejan "hacer y deshacer", otros aseguran que está enojado por las decisiones que se vienen tomando y los menos indican que su cargo requeriría una erogación de dinero mensual imposible de pagar en este momento. ¿Cual será verdad?

Dos prácticas sin los médicos

El plantel de Olimpo cumplió ayer con el tercer turno de entrenamientos.

En realidad, la pretemporada había arrancado el jueves, en el gimnasio de básquetbol Norberto Tomás, y el que estuvo presente fue David Vega, expresamente pedido por el orientador Darío Bonjour, pero quien tiene que dialogar con la dirigencia para llegar a un acuerdo económico.

El "Chori" está por cumplir una década en el club y se le vence el contrato el próximo 30 de este mes.

Sin embargo, la actualidad de Olimpo refleja más quejas que sonrisas.

Por ejemplo: el atraso en los salarios no afecta solo a los futbolistas, también al entorno, y debido a eso las primeras prácticas se llevaron a cabo sin la supervisación de los médicos del club.

Desde la entidad aclrararon que los doctores acompañan al plantel y están para atender y cubrir las necesidades básicas de los jugadores, aunque ninguno de los cuatro (Graciela González Prieto, Federico Zurita, Guido Giuliano y Juan Manuel Yulita) concurre a los entrenamientos.

Según los facultativos, le comunicaron su decisión de no estar en las prácticas al vicepresidente tercero de la institución, Diego Rodríguez Carrozzi.

Por la deuda que todavía mantiene Olimpo con él, el kinesiólogo Diego Martínez abandonó su cargo hace dos semanas.