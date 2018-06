Bahía comienza a transitar su camino en el Provincial U19 de La Plata

El segundo provincial de básquetbol de categorías formativas comenzará esta tarde en La Plata y será para jugadores menores a 19 años.

Bahía Blanca partió a primeras horas de hoy y debutará a las 17, en cancha de Gimnasia y Esgrima, ante Esteban Echeverría.

Ambos integran la zona B junto a Mar del Plata; mientras que la A tendrá al local, San Nicolás y Chivilcoy.

En la primera fase se enfrentarán los tres equipos de la misma zona, más un choque interzonal. Los dos mejores de cada zona jugarán las semifinales el sábado.

La final está programada para el domingo, desde las 12 y en el estadio de Gimnasia.

Luego de la disputa del Zonal ante Punta Alta, duelos en los que Bahía se impuso por 130 a 73 como local y 102 a 59 como visitante, el entrenador Mario Errazu definió el plantel.

El mismo estará compuesto por: Branco Salvatori (Pacífico), Franco Pallotti (Olimpo), Juan Ignacio González (Bahiense del Norte), Ramiro Santiago (Villa Mitre), Federico Elías (Bahía Basket), Juan Cruz Marini (Pacífico), Emanuel Miguel (Bahiense del Norte), Franco Ferrari (Liniers), Leonardo Tardío (Villa Mitre), Valentín Bettiga (Olimpo), Fausto Ruesga (Olimpo) y Federico Repetti (Bahiense del Norte).

Vale aclarar que por su participación con la selección Argentina en el FIBA Américas U18, Fausto Ruesga no participó del zonal y tampoco realizó entrenamientos con el plantel. De hecho, regresó al país antes de ayer y permaneció en La Plata a la espera de sus compañeros.

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

**17:00 - Esteban Echeverria vs Bahía Blanca (en Gimnasia)

**17:00 - San Nicolás vs Mar Del Plata (interzonal) (Atenas)

**20::30 - La Plata vs Chivilcoy (Atenas)

Fecha 2 - Mañana

**18:00 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Atenas)

**20:30 - La Plata vs San Nicolás (Atenas)

**21:00 - Chivilcoy vs Esteban Echeverría (interzonal) (Gimnasia)

Fecha 3 - Viernes

**19:00 - Chivilcoy vs San Nicolás (Atenas)

**19:00 - Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

**21:00 - La Plata vs Bahía Blanca (interzonal) (Atenas)

Partido por el 5º puesto - Sábado

**11:00 - Tercero Zona A vs Tercero Zona B (Gimnasia)

Semifinales - Sábado

**18:00 - Ganador Zona B - Segundo Zona A (Atenas)

**20:30 - Ganador Zona A - Segundo Zona B (Atenas)

Partido por el 3º puesto - Domingo

**10:00 - Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 (Atenas)

Final - Domingo

**12:00 - Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 (Gimnasia)