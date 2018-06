Darío Bonjour: “Es un sueño muy lindo, porque Olimpo es mi club”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Para la Comisión Directiva era el plan A, los hinchas lo pedían a gritos y con insistencia y él, a sus 61 años, quería cumplir el sueño de dirigir a Olimpo a nivel profesional.

Combo completo para que Darío Bonjour se convierta en el entrenador del plantel superior aurinegro que, la semana que viene, comenzará con la preparación para la edición 2018-2019 de la Primera B Nacional.

“Es un orgullo que, entre tantos nombres de técnicos que dieron vueltas y entre algunas carpetas que se presentaron, yo haya estado siempre presente en la consideración de los dirigentes. Además, la CD se tomó el tiempo necesario para decidir y sé que llegué al puesto por consenso general y no por el antojo de unos pocos”, comenzó diciendo el ex zaguero de la entidad, siete veces campeón -de la Liga del Sur- en la máxima divisional.

—¿Siempre sentiste que ibas a ser el elegido?

—No. Si no me tocaba, iba a seguir como coordinador en las menores de AFA, donde estoy bien y muy a gusto. Me encanta el grupo de trabajo que tenemos, nos llevamos bárbaro y vemos día a día la evolución de los jugadores, y eso me entusiasma muchísimo.

“Igualmente tenía ganas de dirigir, porque desde 1988, cuando empecé con esta profesión, es algo que me apasiona y que nunca pude dejar”.

—¿Acordaste como vos querías?

—Mirá, el negocio para dos le debe servir a los dos. Creo que las partes quedaron conformes. En todo momento se priorizó el club y las conversaciones fueron positivas y productivas.

—Seguramente también se refirieron al proyecto y al objetivo a perseguir en el torneo que se viene. ¿La idea es volver a Primera en una temporada?

—Antes que nada evaluamos el material con el que contamos, qué jugadores se van a quedar y qué incorporaciones podemos llegar a concretar. Mi pensamiento es siempre el mismo: entre un refuerzo y un futbolista del club al mismo nivel, va a jugar el del club.

“Para conformar un plantel competitivo y con ambiciones hay tiempo, por eso primero lo primero: una dirigencia comprometida, una buena utilería y un capacitado cuerpo técnico. Igualmente, la CD ya sabe que vamos a necesitar entre 6 y 8 refuerzos”.

—Va a ser un torneo sin descensos, ¿eso puede llegar a ser algún tipo de condicionante para vos y el plantel?

—Es una tranquilidad y para pensar y arriesgar. Aunque la vara del objetivo va a seguir estando alta. Por más que se supriman los descensos, último no quiero salir. La idea es formar un equipo competitivo, tratar de meternos entre los diez de arriba y si podemos ser campeones mejor. Esto es un juego y los resultados no se pueden predecir, pero vamos a trabajar para ganar. Nos tiene que acompañar la suerte. Así le tenga que sacar agua a las piedras, vamos a pelear arriba, eso seguro.

Vínculo sellado. Bonjour recibe el apretón de mano de parte del presidente aurinegro Mauro Altieri. Hay DT.

“Tenemos que hablar con los jugadores. El compromiso debe ser total, porque si alguien afloja...”

“Nunca debemos dejar de soñar. Y para soñar prometemos trabajo, honestidad, voluntad y todo el tiempo del mundo para perfeccionar el juego grupal e individual. Si mejoramos día a día y le damos confianza al jugador, podemos llegar a donde ahora ni siquiera lo imaginamos”.

“Siempre fui un técnico ambicioso, aun cuando me hice cargo de equipos que se estaban por ir al descenso tanto en torneos locales como Federales. Nunca le esquivé a los fierros calientes, porque sé como tratar a los jugadores y cómo levantarlos anímicamente. No le tengo miedo a los desafíos, y menos en un club tan importante como Olimpo”.

—La situación económica del club no es buena y tal vez no se pueda formar un súper equipo. ¿Pensás en eso?

—Sí, pero los dirigentes harán un esfuerzo por formar un elenco competitivo y con pretensiones. La idea es fortalecer al jugador del club, darle el lugar que nunca les dieron y que se convenza que no siempre los que vienen de otros lados son mejores que ellos.

“Hay que darle todas las armas a los jugadores para que se sientan cómodos, tranquilos y se puedan desenvolver”.

Quiénes lo acompañarán

Los demás integrantes del cuerpo técnico: Marcelo Katz será el ayudante de campo y los profes elegidos son Norman Calvo y Juan Zunini.

"Hay que traer refuerzos sí o sí"

—El mismo hincha que te brindó un apoyo incondicional para que te conviertas en el DT, cuando arranque el torneo te va a exigir volver a Primera...

—En todos lados los hinchas exigen resultados, pero lo más importante es que se sientan identificados con el equipo. Sí o sí hay que traer refuerzos, que tienen que apuntalar y darle un valor agregado a la base que va a quedar. No nos engañemos, toda meta se consigue con hombres que estén perfectamente complementados con los juveniles. Podés jugar con pibes todo el torneo, pero si querés pelear el título necesitás jugadores consagrados y de experiencia.

“Cuando debuté en Primera, mi compañero de zaga (Juan Bazerque) tenía 12 años más que yo. Los lateralistas también eran más grandes. Y me sacaron adelante, con confianza y respaldándome dentro y fuera de la cancha”.

¿Y la pretemporada?

“Acá o donde sea, sólo me importa formar un equipo competitivo”

Se quedan acá. Como no hay un presupuesto de gastos armado ni lugares reservados, es un hecho que la pretemporada de cara a la participación en la próxima edición de la B Nacional se realizará en nuestra ciudad. Por lo menos es lo que está analizando la dirigencia. “Acá o donde sea, no importa. Mi idea y la de todos debe ser formar un equipo competitivo y con pretensiones. Si nos quedamos en Bahía, para algunas tareas específicas nos trasladaremos a Monte Hermoso o Sierra, veremos. Vamos a llegar bien, que el hincha se quede tranquilo”, esgrimió el DT.

¿Quienes siguen? “Me interesa que continúen los jugadores que fueron parte de los 18 que firmaron planilla en los dos partidos que dirigí en la Superliga”.

Sus ideales. “Si dirijo, quiero salir campeón, ascender, estar arriba, ser protagonista. Para eso, hay que convencer al grupo de trabajo, a los jugadores, a todos. Si en el torneo que se viene estamos en la mitad de la tabla, estaré conforme; si nos metemos entre los primeros diez, estaré contento; y si ascendemos seré el hombre más feliz del planeta tierra. El club está haciendo un gran esfuerzo, y si podemos sacar juveniles rápido y con proyección, mejor. Pero ojo, todo lleva su tiempo”.

Más que ambicioso. “Este que me toca, a los 61 años, es el sueño más lindo que puedo cumplir. Logré varios objetivos, pero esta oportunidad la esperaba desde hacía bastante tiempo. Soy muy ambicioso, siempre quiero más. Además, Olimpo es mi club, acá me formé como jugador, hice las divisiones menores y me tocó festejar varios campeonatos. Además conozco las paredes de punta a punta, sé cómo es su gente y cómo me van a tratar. Te digo la verdad, estoy en el lugar ideal y en el momento adecuado”.

Por un año. Firmó contrato Bonjour, quien no seguirá más como coordinador de las divisiones menores de AFA, que ahora pasarán a competir en el nuevo formato juvenil de la B Nacional.