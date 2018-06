Un anestesista amenazó con no atender a las mujeres que fuera a abortar; lo echaron

El Ministerio de Salud Pública de La Rioja echó a un anestesista del Hospital de la Madre y el Niño de esa provincia que advirtió a través de las redes sociales que las mujeres que se practiquen un aborto en "su guardia", no recibirán anestesia.

La publicación que hizo Facundo Segovia Barcena, médico anestesiólogo del Hospital del Niño y la Madre de La Rioja, en las redes se viralizó y anoche el Ministerio de Salud de la provincia anunció su despido.

Su posteo fue inmediatamente repudiado por miles de usuarios que señalaron que más allá de tener derecho a la "objeción de conciencia" sus amenazas de operar sin anestesia son equivalentes a amenazar con una tortura.

"El Ministerio de salud a través del hospital de la Madre y el Niño repudia los dichos expresados por un médico anestesiólogo de dicha institución habiendo resuelto desafectar de manera inmediata al profesional del hospital materno y elevar comunicación a la Asociación de Anestesia de la Provincia, Consejo de Médicos y Colegio Médico de la Provincia", señaló el comunicado.

Además, explicó que "La Rioja es una de las nueve provincias que aplican el protocolo de interrupción legal del embarazo".

Segovia Barcena había amenazado con torturar a aquellas mujeres que lleguen a sus guardias a practicarse un aborto. Para ello aseguró que no les suministraría la anestesia necesaria. "En mi guardia los abortos se harán SIN ANESTESIA", posteó en su muro de Facebook.

Cuando sus publicaciones amenazantes comenzaron a viralizarse en forma de repudio, Segovia Barcena decidió ocultarlas y no dejarlas en modo público. Antes de eso el posteo fue compartido más de 4 mil veces.

Segovia Barcena pertenece además a la Asociación Anestesiológica Riojana.

El sitio Libres de Violencia Obstétrica Argentina denunció otro caso de una residente que con el nombre Vall Cejas publicó en su cuenta de Facebook durante la jornada de este viernes otra expresión en contra del proyecto de legalización del aborto.

"Que se mueran esas que se hagan el aborto que el único dañado y perjudicado no sea el bebe sino también la mala madre que no merece nada ni la mínima atención médicos yo me niego atenderlos".

Por su parte, la ministra riojana de Salud, Judit Díaz Bazán, también utilizó las redes sociales para asegurar que "no permitirá" ningún tipo de violencia "que signifique menoscabar la integridad o derechos de la mujer". (NA)