Coronel Dorrego: Ritondo inauguró las obras en la comisaría

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, encabezó después del mediodía de hoy el acto de inauguración de las importantes reformas que se hicieron en la comisaría de Coronel Dorrego con fondos provinciales y una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Luego de agradecer al intendente Raúl Reyes por la invitación, el funcionario bonaerense destacó que esta obra contribuye con “el gran trabajo que hace la Policía a lo largo y a lo ancho de esta inmensa provincia de Buenos Aires para los 17 millones habitantes que tiene”.

Aclaró que en este distrito no sólo fue remodelado el edificio policial de la ciudad cabecera, sino que también se hicieron trabajos en las seccionales de Oriente y de Marisol.

“Que estos lugares estén hechos prácticamente nuevos otorga una mayor comodidad, como que también tengan patrulleros y chalecos antibala para que puedan trabajar de la mejor forma”, agregó.

También mencionó las capacitaciones que reciben los efectivos de la fuerza y ponderó que el ministerio que encabeza promueva los ascensos por el mérito que realizan.

“Esa es la policía que queremos con la gobernadora (María Eugenia Vidal), y cuando los intendentes tienen este compromiso facilitan nuestra tarea. En la seguridad tenemos que trabajar todos, codo a codo, sin diferencias partidarias”, reflexionó.

A su turno, el intendente Reyes manifestó su reconocimiento a Ritondo y al resto de los funcionarios provinciales porque recorren en forma permanente los distintos distritos, y recordó que la propia gobernadora Vidal estuvo dos veces en Coronel Dorrego.

“Hay una frase muy usada que no deja de perder valor y que en materia de seguridad, inevitablemente, tenemos que tener el compromiso necesario, porque no sólo depende de la fuerza policial, sino también del acompañamiento de la comunidad y sus actores políticas”, agregó.

“Hoy estamos concretando un acto de justicia, porque este edificio es un ícono para los dorreguenses y al ponerlo valor, saldamos una deuda que teníamos, porque una obra de estas características no se había hecho aquí en los últimos 80 años”, dijo. (Agencia Coronel Dorrego)