Un argentino estuvo 15 años desaparecido y lo encontraron en Perú

Un argentino que estuvo 15 años desaparecido fue encontrado en Perú.

Se trata de Ariel Naser, quien salió de su casa en enero del 2003 y no regresó al país.

El hombre vivía en situación de calle en la ciudad de Lima y fue una mujer, Florence Arce Ross, la que lo auxilió cuando se acercó a darle una moneda y le llamó la atención su acento.

El chico había salido de su casa el 14 de enero del 2003 y nunca más volvió; en ese momento tenía 15 años. El hallazgo fue en el barrio San Borja.

Según contó la mujer que lo encontró, la policía lo asistió por el delicado estado de salud en el que estaba y, tras investigar, se dieron cuenta de que había un caso reportado en Argentina hace 15 años.

“Me percaté de que no era drogadicto y, por su lenguaje corporal, supe que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. Por eso no tuve temor de acercarme a él”, relató Arce Ross al canal C5N.

Ariel dice no recordar su apellido ni su dirección. Las autoridades trabajan en reconstruir qué fue lo que le pasó, dónde estuvo durante estos años y cómo terminó perdido en las calles de Perú mientras su caso estaba reportado. (TN y La Nueva.)