La diputada Donda advirtió que se discute "si habrá aborto legal o aborto clandestino"

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda aseguró hoy durante el debate por la interrupción del embarazo que "estamos discutiendo si queremos aborto legal o aborto clandestino" y advirtió que los legisladores que voten en contra de esta iniciativa "no lo están haciendo a favor de las dos vidas sino de la clandestinidad".

Donda, quien es la primera firmante del proyecto diseñado por la Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cosechó 72 firmas, expuso esta tarde en el histórico debate que se realiza en la Cámara de Diputados sobre el dictamen de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Recordó que cuando juró como diputada "lo hice con este pañuelo, cuando no se vendía en todas las esquinas y siempre nos comprometimos todos los años a tratarlo acá y no lo hacíamos".

"Ahora llegó al recinto por la fuerza de las mujeres del movimiento feminista que nos dijo a los diputados que teníamos que tratarlo", añadió.

En esa misma línea, dijo que "acá no hablamos de ‘aborto sí o aborto no’" y resaltó que "me pesan los embriones que no van a nacer, pero también me pesan las mujeres que ni pueden acceder a la salud pública por la clandestinidad”.

Donda destacó que "en un estado de derecho, los derechos humanos son progresivos” y en este contexto se preguntó cuál es el motivo por el cual “es tan difícil que podamos sancionar una ley que le reconozca este derecho a la mujeres". (Télam)