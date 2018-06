Perros de la ciudad

Finalmente será personal del CONICET el encargado de llevar adelante un relevamiento para conocer la cantidad de perros que viven en la ciudad, un dato que se intenta establecer desde hace tiempo, pero que por diversas cuestiones operativas se posterga una y otra vez.

La idea es saber qué cantidad de perros hay actualmente en Bahía Blanca, cuántos tienen dueño y cuáles no -es decir que surgirá un dato preciso sobre los denominados “perros de la calle”-, cuáles son las razas y qué cantidad de ellos se encuentran castrados.

Por otra parte, el Concejo Deliberante de la ciudad comenzará a trabajar, junto con representantes de distintas especialidades relacionadas con esta problemática, en elaborar una propuesta para dar solución a la situación de los perros denominados “comunitarios”.

Entre las posibles estrategias para abordar esa situación se incluyen una mejora en los programas de esterilización, la oferta de tratamientos sanitarios y alentar a la gente a la adopción.

También se buscará propiciar la modalidad de contar con “normas claras” de convivencia entre animales y personas.

En ese sentido se destaca el aumento de la cantidad de castraciones realizadas por el municipio -en 2017 se castraron 10.920 animales, el triple de lo verificado dos años antes-, como consecuencia de los “avances judiciales” referidos a la consideración de los animales como “sujetos de derecho”, así como entidades y personas que trabajan para mejorar la vulnerabilidad de miles de animales.

El tema no es de simple resolución, y es habitual que se establezcan diferentes puntos de vista entre la Municipalidad, los mascoteros, las entidades proteccionistas o los propios vecinos. Lo cual no significa que no se puedan encontrar puntos de consenso para ordenar de la mejor manera posible esta compleja situación.

Pero además sería importante que se trabajara en el cumplimiento de ordenanzas ya vigentes referidas a la manera en que se deben conducir los vecinos con sus animales cuando transitan la vía pública.

En las mismas está detallado qué razas deben llevar correa y bozal, la obligación de los propietarios de recoger las heces y cumplir con normas que apuntan al bien de todos y que hoy son ignoradas por la mayoría de los tenedores de mascotas.